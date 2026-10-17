Ông Zelensky tiết lộ loại vũ khí chủ lực đánh chặn UAV phản lực Nga

Phương Tây đã cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Tờ Kyiv Post dẫn lời Tổng thống Zelensky cho biết, lực lượng không quân chiến đấu của nước này, chủ yếu sử dụng các máy bay tiêm kích đa năng F-16 do phương Tây cung cấp, hiện đảm nhiệm 55-60% số vụ đánh chặn các UAV tấn công Shahed sử dụng động cơ phản lực của Nga. Ukraine đồng thời mở rộng các hợp đồng mua sắm nhằm bảo đảm nguồn cung đạn pháo 20 mm cho những máy bay này.

Ông Zelensky cho biết các đợt cung cấp đạn đã đạt mức ổn định, giúp Ukraine tăng cường khả năng đối phó với những mục tiêu trên không có tốc độ cao.

“Đối với việc đánh chặn Shahed sử dụng động cơ phản lực, chúng tôi đang sử dụng máy bay chiến đấu rất hiệu quả. Hiện nay, lượng đạn pháo 20 mm dành cho F-16 đang được bổ sung. Tôi và Bộ Quốc phòng đã đạt được các thỏa thuận. Hiện chúng tôi nhận được số lượng phù hợp, và điều đó rất tốt”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh máy bay chiến đấu chỉ là một phần trong hệ thống phòng thủ nhiều tầng nhằm đối phó với các phương tiện bay không người lái (UAV), trong bối cảnh những hạn chế về tốc độ kết nối vệ tinh ảnh hưởng đến hoạt động của một số nền tảng UAV.

“Tiếp theo, chúng tôi có một số giải pháp khác. Những tên lửa giá rẻ đang bắt đầu phát huy tác dụng”, ông Zelensky cho biết.

Theo ông, Ukraine cũng sẽ sớm tiếp nhận một số giải pháp mới từ các đối tác, bên cạnh những hệ thống đang được sản xuất trong nước. Ukraine đã bắt đầu sản xuất các tháp pháo tự động và nâng quy mô lên hàng chục đơn vị, thay vì chỉ chế tạo riêng lẻ. Kiev dự kiến tiếp tục mở rộng sản xuất loại vũ khí này.

Phòng thủ tên lửa đạn đạo cần tới Patriot

Về khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo của Nga, ông Zelensky cho biết Ukraine cần được các đối tác châu Âu cung cấp ngay một gói tên lửa đánh chặn Patriot PAC-2 và PAC-3 để bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu trước mùa Đông.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, kế hoạch phòng không được triển khai theo từng giai đoạn, trong đó các lô tên lửa do châu Âu chuyển giao sẽ giúp đáp ứng nhu cầu trước mắt, trong thời gian chờ các hợp đồng mua sắm song phương với Đức và dự án phòng thủ tên lửa đạn đạo đa phương FREYJA đi vào hoạt động.

“Hiện nay, chúng tôi cần một gói hỗ trợ từ châu Âu và một số quốc gia khác. Tiếp đó, các hợp đồng với Đức và chương trình FREYJA sẽ được triển khai song song. Đây là kế hoạch và những tính toán của tôi”, ông Zelensky nói.

Ông cho biết các nhà hoạch định quốc phòng Ukraine đã xác định những đối tác châu Âu có đủ lượng tên lửa đánh chặn dự trữ để hỗ trợ Kiev.

Trong khi đó, nguồn cung thông qua chương trình PURL do NATO điều phối vẫn gặp hạn chế, do phần lớn tên lửa PAC-2 và PAC-3 do Mỹ sản xuất đã được chuyển hướng phục vụ các hoạt động quân sự tại Trung Đông.

“Các đối tác đã lắng nghe tất cả những quan ngại của chúng tôi. Họ biết số lượng tên lửa chúng tôi nhận được thông qua chương trình PURL và hiểu rằng phần lớn tên lửa PAC-2 và PAC-3 của Mỹ đã được chuyển đến Trung Đông. Họ biết rằng tôi cần sự hỗ trợ của họ ngay lúc này”, ông Zelensky chia sẻ.

Tổng thống Ukraine xác nhận công tác phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo FREYJA đang được triển khai. Đây là sáng kiến hợp tác giữa 10 quốc gia, trong đó có các đối tác chủ chốt như Pháp và Na Uy.

Thừa nhận các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo thường cần nhiều thập kỷ để nghiên cứu và phát triển, ông Zelensky cho rằng tình hình hiện nay đòi hỏi các đối tác phải đẩy nhanh tiến độ.

“Về dự án phòng thủ tên lửa đạn đạo FREYJA, Ukraine đã hoàn thành những việc cần làm. Phần việc của các đối tác, với sự tham gia của 10 quốc gia, đang được triển khai”, ông Zelensky nói, đồng thời cho biết đã trao đổi về chương trình này trong cuộc tham vấn song phương với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

“Những hệ thống như vậy thường được phát triển trong nhiều thập kỷ. Chúng tôi muốn có chúng thật nhanh, bởi không còn thời gian”, ông nhấn mạnh.

Châu Âu thúc đẩy các phương án vệ tinh độc lập sau sự cố Starlink

Những điều chỉnh trong hệ thống phòng không của Ukraine diễn ra sau thông tin được công bố hôm 17/10 rằng các thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink hoạt động tại Ukraine bị áp dụng giới hạn tốc độ ở mức 161 km/giờ, tương đương 100 dặm/giờ. Hạn chế này khiến các UAV đánh chặn do Ukraine phát triển, vốn được thiết kế để truy đuổi những loại đạn tuần kích sử dụng động cơ phản lực, không thể hoạt động như dự kiến.

Ông Zelensky cho biết các thử nghiệm so sánh do chuyên gia Ukraine tiến hành cho thấy những phương tiện sử dụng Starlink vẫn hoạt động bình thường ở tốc độ 180 km/giờ trong lãnh thổ Liên minh châu Âu (EU). Theo ông, kết quả này cho thấy giới hạn vận hành được áp dụng riêng tại Ukraine.

Động thái trên đã thúc đẩy các chính phủ châu Âu xem xét những phương án thay thế độc lập đối với các mạng thông tin vệ tinh thương mại của Mỹ, theo nhà lãnh đạo Ukraine.

“Cả châu Âu đã thấy rằng Mỹ có thể điều chỉnh Starlink, bất kể các thỏa thuận và hợp đồng, và áp đặt giới hạn tốc độ. Vì vậy, chính người châu Âu hiện cũng đang đặt vấn đề về các hệ thống tương tự. Và họ đã bắt đầu triển khai công việc này”, ông Zelensky nói.