Ông Zelensky thông báo về kế hoạch tác chiến tầm xa tháng 10, thêm tiêm kích F-16 tới Ukraine

Ukraine đã phê duyệt kế hoạch tác chiến tầm xa cho tháng 10 và vạch ra lộ trình đưa các máy bay chiến đấu F-16 về nước trước cuối năm nay, trang Kyiv Post dẫn tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky trên Telegram ngày 29/9 cho biết.

Thông tin trên được ông Zelensky đưa ra sau khi ông có cuộc thảo luận chi tiết với Bộ Quốc phòng Ukraine và các quan chức quân sự phụ trách lập kế hoạch sản xuất vũ khí trong nước.

Cuộc họp cũng đề cập đến một hệ thống mới nhằm đối phó với các máy bay không người lái (UAV/drone) Shahed chạy bằng động cơ phản lực của Nga.

"Có những quốc gia cụ thể mà chúng tôi đang đàm phán về các gói hỗ trợ phòng không cụ thể. Lực lượng tăng viện sẽ đến trong tương lai gần", ông Zelensky nói, nhưng không công khai danh tính các quốc gia liên quan hay tiết lộ chi tiết về nội dung các gói hỗ trợ này.

Những phát biểu mới nhất của ông Zelensky được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông thông tin rằng Ukraine đã đạt thỏa thuận với Bỉ về việc tiếp nhận 3 máy bay chiến đấu F-16 trước cuối năm nay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: UATV

Trước đó trong ngày, trong một bài đăng trên nền tảng X, ông Zelensky cho biết Kiev sẽ tiếp nhận số tiêm kích này thông qua quy trình rút gọn, đồng thời xác nhận Ukraine đã nhận được các lô hàng đạn dược khẩn cấp cho F-16 từ Bỉ và Tây Ban Nha.

"Khi Nga gia tăng các cuộc tấn công hàng ngày, việc bổ sung năng lực bắn hạ các mục tiêu trên không và bảo vệ người dân là điều cần thiết", ông Zelensky nói, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng và chính phủ Bỉ vì sự hỗ trợ của họ.

Ông cũng cho biết thêm rằng ông đã có các cuộc gặp riêng tại Ukraine với Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Soren Gade và Chủ tịch Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) Odile Renaud để thảo luận về các vấn đề hỗ trợ quốc phòng và năng lượng.

Ông Zelensky đã cảm ơn bà Gade vì sự ủng hộ "mạnh mẽ và nhất quán" của Đan Mạch dành cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự ủng hộ đó.

"Các khoản đóng góp tài chính cho hoạt động sản xuất quốc phòng của Ukraine và viện trợ quốc phòng trực tiếp – trước hết là hệ thống phòng không để chống lại UAV phản lực và tên lửa đạn đạo – đều rất quan trọng", ông nói.

Nhà lãnh đạo này cho biết thêm rằng Ukraine và Đan Mạch cũng có thể tận dụng các cơ hội từ cơ chế SAFE của châu Âu để tăng cường an ninh chung.

Song song với đó, theo Tổng thống Zelensky, Ukraine đã thống nhất về các nguyên mẫu đầu tiên của hệ thống được thiết kế để bắn hạ UAV Shahed chạy bằng động cơ phản lực; loại UAV này có tốc độ nhanh hơn (đạt tới 230-270 dặm/giờ, hay 370-434 km/h) và khó đánh chặn hơn nhiều so với các mẫu cũ sử dụng động cơ cánh quạt.

"Chúng tôi đã xác định được những nguyên mẫu đầu tiên có tiềm năng trở thành vũ khí hiệu quả", ông Zelensky nói, đồng thời cho biết thêm rằng cần đảm bảo "các mốc thời gian, nguồn kinh phí và khối lượng sản xuất cụ thể cho loại vũ khí này".

Thông tin này được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine có một chia sẻ thẳng thắn vào ngày hôm trước.

Theo Ukrinform, ông Zelensky ngày 28/9 cho biết tỉ lệ đánh chặn UAV nói chung của Ukraine là 70%, nhưng con số này chỉ ở mức 57% đối với loại Shahed chạy bằng động cơ phản lực – một tỉ lệ mà ông mô tả là thấp hơn nhiều so với mức cần thiết.

Trong khi đó, các nhà sản xuất Ukraine đang chạy đua với thời gian để thu hẹp khoảng cách này trước khi mùa đông đến.

Minh Đức (Theo Kyiv Post, Anadolu)