Ông Zelensky 'thất vọng' về lập trường của Tổng thống Trump

“Thật đáng tiếc khi Ukraine đang đánh mất một đối tác mạnh mẽ. Đó là quan điểm của tôi. Thật đau lòng khi Tổng thống Donald Trump lựa chọn đứng về một phía, mà đó lại không phải phía chúng tôi,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Piers Morgan Uncensored ngày 14/10 giờ địa phương.

Theo ông Zelensky, Mỹ cần giữ lập trường trung lập trong cuộc xung đột Nga – Ukraine.

“Chúng tôi có thể chấp nhận việc ông Trump giữ lập trường trung lập. Nhưng nếu đã đứng ở giữa, ông phải tiếp tục giữ vị trí đó, chứ không phải đứng về phía sai trái. Tôi cho rằng các cố vấn của ông ấy đã sai. Tôi không biết ai đang thúc đẩy ông ấy đi theo hướng sai lầm, thay vì lựa chọn điều đúng đắn,” Tổng thống Ukraine nói.

Khi người dẫn chương trình Piers Morgan hỏi liệu Ukraine có đang đánh mất sự ủng hộ của Mỹ hay không, ông Zelensky trả lời: “Đúng vậy. Nhưng không phải do chúng tôi. Chúng tôi không thể tỏ ra yếu đuối, bởi nếu làm vậy, chúng tôi sẽ không thể tồn tại”.

“Đối với chúng tôi, đây không phải là chuyện kinh doanh. Đây là cuộc sống của chúng tôi, là đất nước của chúng tôi, là một phần máu thịt của chúng tôi. Đó là mái nhà, là con cái của chúng tôi. Và tất cả những điều đó vô cùng quan trọng đối với chúng tôi,” nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ.

Phía Mỹ và Nga chưa lên tiếng về tuyên bố trên của ông Zelensky.

Người dẫn chương trình Piers Morgan (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Piers Morgan Uncensored

Ông Zelensky đưa ra phát biểu trên khi người dẫn chương trình Piers Morgan đề nghị bình luận về tuyên bố của ông Donald Trump rằng Mỹ đã đạt được thỏa thuận về dầu diesel với Nga sau cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin ngày 10/10.

“Tôi vừa kết thúc cuộc trao đổi hết sức thành công với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong cuộc trao đổi, hai bên đã nhất trí rằng Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn nhiên liệu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó,” Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 10/10.

Cùng ngày, Tổng thống Trump chỉ trích người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

“Chúng tôi đã nói với ông Zelensky rằng ông ấy muốn làm gì với Nga thì làm, nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu, bởi điều đó sẽ gây ra vấn đề cho toàn thế giới. Vậy mà ông ấy lại muốn gây ra những vấn đề cho thế giới. Ông ấy muốn gây khó khăn cho nông dân và những người chăn nuôi của chúng tôi liên quan đến nguồn cung dầu diesel, bởi Nga cung cấp một phần lớn lượng dầu diesel trên toàn thế giới,” Tổng thống Donald Trump chia sẻ với báo giới tại Nhà Trắng.

“Có rất nhiều mục tiêu khác. Đừng tấn công các nhà máy lọc dầu. Vậy ông ấy đã làm gì? Ông ấy lại đi tấn công các nhà máy lọc dầu,” nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ.

Ông Trump sau đó cho rằng Ukraine “nên có một nhà lãnh đạo mới”.

“Tôi đề xuất Ukraine nên có một nhà lãnh đạo mới, một người có khả năng đạt được thỏa thuận. Bởi ông Zelensky đã có thể đạt được rất nhiều thỏa thuận, nhưng vì lý do nào đó, ông ấy chưa bao giờ làm như vậy. Đó là một cuộc xung đột lẽ ra không bao giờ nên xảy ra. Và tôi nghĩ đã đến lúc Ukraine cần có một Tổng thống mới,” ông Donald Trump nói.

Bình luận về những tuyên bố của Tổng thống Mỹ trên chương trình Piers Morgan Uncensored ngày 14/10, ông Zelensky khẳng định Ukraine hiện không thể tổ chức bầu cử.

“Bởi vì chúng tôi đang phải hứng chịu các cuộc tấn công từng giờ. Xét từ góc độ an ninh, chúng tôi không thể tổ chức bầu cử trong hoàn cảnh này.

Hơn nữa, các binh sĩ của chúng tôi đang ở ngoài tiền tuyến. Chúng tôi không thể bầu tổng thống mà không có sự tham gia của những người lính, bởi họ đang và đã hy sinh tính mạng vì đất nước. Họ phải là những người đầu tiên được bỏ phiếu. Tôi cho rằng điều đó là công bằng,” Tổng thống Zelensky nói.

Nhiệm kỳ Tổng thống Ukraine kéo dài 5 năm của ông Volodymyr Zelensky thực tế đã kết thúc từ năm 2024. Tuy nhiên, theo thiết quân luật được Ukraine ban hành sau khi xung đột với Nga diễn ra năm 2022, mọi cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội và địa phương đều không thể diễn ra. Bầu cử chỉ có thể được tổ chức sau khi thiết quân luật được dỡ bỏ.