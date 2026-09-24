Ông Zelensky thảo luận về đàm phán hòa bình Ukraine, an ninh Biển Đen với ông Erdogan

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/9 cho biết Kiev "rất cởi mở" với việc Thổ Nhĩ Kỳ đăng cai tổ chức một cuộc họp ba bên cấp lãnh đạo về đàm phán hòa bình, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất này.

Thông tin được ông Zelensky đưa ra trước các phóng viên bên lề kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York khi rời khỏi Ngôi nhà Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông trước đó đã có cuộc họp kín với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Mô tả cuộc gặp là hiệu quả, ông Zelensky cho biết ông Erdogan đã nói với ông rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng chủ trì một cuộc họp ba bên cấp lãnh đạo.

"Tôi đã nói rằng nếu Tổng thống Erdogan có thể tổ chức cuộc họp, chúng tôi sẽ ủng hộ ý tưởng tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ", ông Zelensky nói.

"Chúng tôi sẽ sẵn sàng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh như vậy, nếu hội nghị có thể mang lại hiệu quả, đem lại hòa bình", Tổng thống Ukraine nói thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Anadolu

Ông Zelensky cho biết cuộc gặp của ông với ông Erdogan cũng đề cập đến vấn đề an ninh hàng hải, khả năng đạt được lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận đình chiến trên biển, cũng như an ninh lương thực.

"Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác rất quan trọng của Ukraine tại khu vực Biển Đen. Tôi biết ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì sự sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy hòa bình", Tổng thống Zelensky nói.

Về an ninh Biển Đen, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo hoạt động của hành lang xuất khẩu hàng hải trong khu vực.

"Trên thực tế, có nhiều quốc gia ở khắp các châu lục phụ thuộc vào nguồn lương thực xuất khẩu của chúng tôi. Hiện cũng đang có nhiều phương án khác nhau để khôi phục hoàn toàn hành lang này", ông Zelensky nói

"Điều cần thiết chỉ đơn giản là Nga sẵn sàng chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của chúng tôi, để Ukraine cũng có thể ngừng các đòn đáp trả tầm xa", ông cho biết thêm.

Ông Zelensky cũng cho biết, ông đã thông tin cho Tổng thống Erdogan về các cuộc trao đổi giữa Ukraine và phía Mỹ, đồng thời cho biết hai bên cũng thảo luận về các vấn đề song phương như khu vực thương mại tự do và khả năng ký kết thỏa thuận về máy bay không người lái (UAV/drone).

Ngoài ra, ông Zelensky còn đề cập đến những tiến bộ trong quan hệ kinh tế giữa hai nước, lưu ý rằng Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn hiệp định thương mại tự do với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho biết hai nước đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương từ 1 tỷ USD lên 10 tỷ USD.

"Chúng tôi đang đi theo hướng đó và đạt được những kết quả rất tốt", ông Zelensky nói.

Minh Đức (Theo Türkiye Today, Yeni Safak)