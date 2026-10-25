Ông Zelensky: Thái độ của Nga 'không thay đổi' sau các đàm phán với Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/10/2026 tuyên bố thái độ của Nga không hề có sự thay đổi thực chất nào sau các vòng đàm phán song phương với phía Mỹ.

Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi quân đội Nga mở đợt tập kích quy mô lớn bằng 21 tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kiev qua 3 làn sóng tấn công liên tiếp.

Các đòn tập kích đã gây tổn thất nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng, nhiều khu nhà dân cư và cơ sở thương mại, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Trước tình hình trên, nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các bên tiếp tục nỗ lực tìm kiếm giải pháp phù hợp nhằm sớm chấm dứt cuộc xung đột.

Đợt leo thang quân sự này diễn ra ngay sau cuộc đàm phán tại St. Petersburg giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đặc phái viên Steve Witkoff đã mang tới các ý tưởng đề xuất hòa bình do Ukraine và châu Âu xây dựng.

Mặc dù phía Điện Kremlin đánh giá các đề xuất này còn thiếu thực chất, Nga vẫn bày tỏ thiện chí sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán ba bên giữa các nhóm đại diện của Kiev, Washington và Moscow.

Sau đợt làm việc của đặc phái viên Steve Witkoff, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thảo luận với các quan chức Mỹ và nhận được thông tin phản hồi về khả năng tổ chức hội nghị ba bên.

Nhà lãnh đạo Ukraine tái khẳng định quan điểm ủng hộ mọi sáng kiến hướng tới lệnh ngừng giao tranh, chấm dứt hoàn toàn các cuộc tập kích vào hạ tầng và triển khai các giải pháp nhân đạo.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự tin tưởng rằng thời điểm kết thúc cuộc chiến tại Ukraine đang đến gần hơn bao giờ hết.

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Vladimir Putin vì quyết định trả tự do cho công dân Mỹ Stephen Hubbard - người bị bắt giữ tại Ukraine vào năm 2022 và nhận án phạt 7 năm tù từ tòa án Nga vào tháng 10/2024.

Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc tập kích do Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố.