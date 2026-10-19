Ông Zelensky sẽ tranh cử tái đắc cử nếu Ukraine bị yêu cầu tổ chức bầu cử thời chiến

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AFP)

Trả lời phỏng vấn Hãng truyền thông ABC của Mỹ cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói việc có tổ chức bầu cử tổng thống hay không trước hết phải tuân theo lựa chọn của người dân Ukraine. Nếu Mỹ và Nga kiên quyết yêu cầu, Ukraine cần ít nhất 60 ngày ngừng bắn để nỗ lực sửa đổi luật pháp và chuẩn bị cơ sở hạ tầng an ninh cần thiết.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh cần bảo đảm quân nhân Ukraine “có thể và phải” tham gia bầu cử.

Từ đầu năm ngoái đến nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đội ngũ của ông và chính quyền Ukraine nhiều lần xảy ra tranh cãi gay gắt xung quanh các vấn đề “bầu cử thời chiến”, “tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky” và “tính hợp pháp”. Ông Trump kêu gọi Ukraine sớm ngừng bắn và tổ chức bầu cử tổng thống. Ngày 10/10, ông Trump nói “Ukraine nên đổi tổng thống”, ngụ ý ông Zelensky chưa làm đủ để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Ngày 25/02 năm ngoái, Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) thông qua dự thảo về việc “không thể tổ chức bầu cử trong thời chiến” và ra tuyên bố cho biết Ukraine sẽ công bố bầu cử theo quyết định của Quốc hội sau khi một nền hòa bình “toàn diện, công bằng và bền vững” được bảo đảm. Tuyên bố nêu rõ, trước khi tân tổng thống nhậm chức, ông Zelensky phải tiếp tục thực thi quyền lực theo quy định của Hiến pháp.

Ông Zelensky nhậm chức Tổng thống Ukraine từ tháng 5/2019, nhiệm kỳ kéo dài đến tháng 5/2024. Sau khi xung đột tại Ukraine leo thang toàn diện vào mùa xuân năm 2022, do nước này chuyển sang tình trạng thời chiến nên cuộc bầu cử tổng thống dự kiến tổ chức vào tháng 3/2024 đã không diễn ra đúng hạn.