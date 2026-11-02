Ông Zelensky sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin ở Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Ukrinform, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1/11 tuyên bố rằng ông sẵn sàng gặp mặt trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành đàm phán ở cấp lãnh đạo để chấm dứt xung đột.

"Chúng tôi sẵn sàng tham dự cuộc gặp này tại Thổ Nhĩ Kỳ. Lập trường của Ankara về vấn đề này rất rõ ràng. Lập trường của Tổng thống Erdogan cũng rất rõ ràng. Chúng tôi có quan hệ gần gũi và tốt đẹp với họ", nhà lãnh đạo Ukraine nói khi được hỏi về việc liệu ông có sẵn sàng gặp Tổng thống Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ hay không.

Tổng thống Zelensky khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ có thể đóng vai trò trung gian hòa giải thiết thực và khả thi, đồng thời nhắc lại sự ủng hộ của Ankara đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Bên cạnh đó, ông Zelensky lập luận rằng các vấn đề về bảo đảm an ninh, lãnh thổ và tái thiết Ukraine cần được thảo luận ở cấp lãnh đạo.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Tôi biết Tổng thống Erdogan có kênh liên lạc riêng với ông Putin. Vì vậy, chúng tôi ủng hộ việc tổ chức cuộc gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhóm kỹ thuật có thể gặp khó khăn trong việc đạt được kết quả tại các cuộc đàm phán. Nhưng tôi không nghĩ có vấn đề nào mà chúng tôi, những nhà lãnh đạo, không thể giải quyết được. Đó là lý do tôi muốn gặp ông Putin với tư cách là một trong những người đưa ra quyết định", ông Zelensky cho biết.

Nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ rằng các chủ đề then chốt trong cuộc gặp tiềm năng với ông Putin sẽ bao gồm một lệnh ngừng bắn dọc chiến tuyến và thiết lập một cơ chế giám sát tuân thủ thỏa thuận.

Theo truyền thông Ukraine, lệnh ngừng bắn cục bộ ở thành phố Oleshky sẽ hết hiệu lực vào tối 1/11 (giờ địa phương), cả Moscow lẫn Kiev đều chưa thông báo gia hạn.

"Thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky để phục vụ mục đích nhân đạo đã kết thúc. Cả hai bên đều tôn trọng mọi cam kết. Điều này đã giúp cung cấp viện trợ cho người dân và đảm bảo sự ra đi an toàn, tự nguyện của những người chọn rời khỏi thành phố", Ủy viên nhân quyền Nga Yana Lantratova cho hay.