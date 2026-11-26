Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/11 tuyên bố, Kiev sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán 4 bên với Nga, Mỹ và các nước châu Âu vào bất kỳ thời điểm nào, kể cả ngay ngày hôm sau.

Phát biểu được ông đưa ra qua video trước cuộc họp của các nghị sĩ đến từ những nước thành viên NATO tại Berlin, Đức.

"Chúng ta phải làm mọi cách để đảm bảo hội nghị 4 bên, gồm Ukraine, châu Âu, Mỹ và Nga, diễn ra sớm nhất có thể. Chúng tôi sẵn sàng cho việc này. Ngay ngày mai cũng được", ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, Kiev được các đối tác thông báo rằng họ muốn thúc đẩy cuộc gặp trước Giáng sinh.

Tuy nhiên, ông hy vọng tiến trình có thể diễn ra sớm hơn. Nga và Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về đề xuất này.

Trước đó, Nga, Mỹ và Ukraine đã tiến hành đàm phán 3 bên tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nhưng đại diện châu Âu không được mời tham dự.

Các nước châu Âu đang tìm cách tham gia sâu hơn vào tiến trình giải quyết xung đột, trong bối cảnh những quyết định liên quan trực tiếp đến an ninh của khu vực.

Tại cuộc họp ở Berlin, ông Zelensky một lần nữa khẳng định Ukraine muốn gia nhập NATO.

Ông cho rằng kinh nghiệm chiến đấu, lực lượng quân đội đông đảo và ngành công nghiệp quốc phòng có khả năng đổi mới sẽ giúp Ukraine trở thành một thành viên có giá trị đối với liên minh.

Tuy nhiên, đề nghị này vẫn gặp trở ngại khi một số lãnh đạo NATO tỏ ra do dự về việc kết nạp Kiev.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner tuần trước gợi ý Washington có thể cân nhắc cung cấp cho Ukraine một cơ chế bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình.

Ông Zelensky cho rằng, đề xuất này vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng. Nhà lãnh đạo Ukraine đặt câu hỏi quốc gia nào sẽ hỗ trợ Kiev nếu Nga tiếp tục tấn công, lực lượng nào được triển khai trên lãnh thổ Ukraine, phản ứng của các đối tác sẽ diễn ra như thế nào và cơ chế bảo đảm đó có thực sự hiệu quả hay không.

Tổng thống Ukraine cũng tiếp tục kêu gọi các nước NATO cung cấp thêm hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn.

Ông cho rằng những loại vũ khí có khả năng đối phó tên lửa đạn đạo Nga không nên tiếp tục nằm trong kho dự trữ, khi Ukraine đang cần chúng để bảo vệ lãnh thổ.

Trong cùng ngày, ông Zelensky xác nhận Ukraine sử dụng xuồng không người lái mặt nước (USV) tấn công tàu hộ vệ tên lửa Merkury của Nga và tàu hàng Angara tại Libya.

Ông tuyên bố tàu hộ vệ Merkury cùng trực thăng Ka-27 bị phá hủy trong chiến dịch. Tuy nhiên, những thông tin về thiệt hại này chưa được xác nhận độc lập.