Ông Zelensky nói thượng đỉnh Mỹ - Ukraine - Nga có thể diễn ra

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo tại Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Theo ông Zelensky, các địa điểm đang được cân nhắc gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Mỹ hoặc một quốc gia châu Âu. Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại Mỹ vào tháng 12 năm nay.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết các phái đoàn Kiev và Washington vẫn duy trì liên lạc. Trong cuộc gặp ngày 16-10, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine Rustem Umerov và đặc phái viên Mỹ Jared Kushner đã thảo luận về khả năng tổ chức đàm phán song phương trong thời gian tới.

Trước đó, tại Brussels ngày 16-10, ông Zelensky cho biết Ukraine đang trao đổi với các đối tác châu Âu nhằm xây dựng một lộ trình đàm phán riêng, phản ánh lợi ích của Kiev và tìm cách kết nối với Nga.

Ông nhấn mạnh lộ trình này không nhằm loại bất kỳ bên nào khỏi tiến trình hòa đàm. Theo Tổng thống Ukraine, các nỗ lực do Mỹ thúc đẩy vẫn có thể tiếp tục song song với sáng kiến của châu Âu.

Kiev kỳ vọng việc triển khai nhiều hướng tiếp cận sẽ mở thêm cơ hội tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.