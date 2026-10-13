Ông Zelensky nói Mỹ nên ký thỏa thuận diesel với Ukraine thay vì Nga

Theo Kyiv Post, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/10 tuyên bố rằng Mỹ nên ký kết thỏa thuận về dầu diesel với Ukraine, bởi Kiev là bên quyết định nhà máy lọc dầu nào của Nga được phép hoạt động.

"Tại sao Mỹ không ký thỏa thuận cung cấp dầu diesel với Ukraine? Chúng tôi mới là bên quyết định việc những con tàu của Nga có thể di chuyển hay không. Chúng tôi mới là bên quyết định liệu các nhà máy lọc dầu của Nga có hoạt động hay không", ông Zelensky nói tại Diễn đàn An ninh Warsaw.

Tổng thống Zelensky cho rằng thỏa thuận giữa Mỹ và Nga khó có thể tác động đến thị trường toàn cầu, bởi khối lượng được thỏa thuận giữa hai bên là không đáng kể. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhắc lại đề xuất về lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, nhấn mạnh rằng việc duy trì nguồn cung điện liên tục là điều quan trọng đối với Kiev.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NYT

"Nếu Nga đồng ý không tấn công lưới điện của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không can thiệp vào cơ sở hạ tầng dầu diesel của họ", ông Zelensky nói thêm.

Cùng ngày 12/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ thỏa thuận mua dầu diesel từ Nga, khẳng định đây là "quyết định đúng đắn vì người dân Mỹ".

"Tôi đang cố gắng hạ giá nhiên liệu ở trong nước. Tôi đã luôn đưa ra lựa chọn đúng đắn vì người dân Mỹ, luôn đặt nước Mỹ trên hết. Có một thực tế là châu Âu đã chi 250 tỷ USD để mua năng lượng Nga trong suốt thời gian qua, nhưng truyền thông tin giả không muốn đề cập đến vấn đề này", ông Trump cho hay.

Theo giới chức Nhà Trắng, các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga đang gây tổn hại cho mối quan hệ giữa ông Zelensky và ông Trump nhiều hơn so với những thiệt hại mà chúng gây ra cho Nga.

"Tổng thống thực sự rất tức giận. Ông ấy cảm thấy ông Zelensky đang coi sự ủng hộ của Mỹ là điều hiển nhiên. Cần biết rằng một thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến lĩnh vực năng lượng là có lợi cho Kiev, bởi Ukraine chỉ có duy nhất một nhà máy lọc dầu, trong khi Nga có cả một mạng lưới trải rộng", một quan chức Nhà Trắng nói.