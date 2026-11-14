Ông Zelensky nói Mỹ đề xuất Ukraine từ bỏ lãnh thổ để vào NATO

Đài BBC ngày 14/11 đưa tin Tổng thống Zelensky mới đây đã tiết lộ đề xuất của các nhà đàm phán Mỹ liên quan đến lãnh thổ Ukraine sau khi kết thúc các cuộc đàm phán ba bên ở Abu Dhabi.

"Các nhà đàm phán Mỹ đã đặt vấn đề: 'Nếu Ukraine gia nhập NATO thì sao? Liệu khi đó Ukraine có rút khỏi Donbass không?'. Đây là lần đầu tiên họ đề xuất như vậy", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine khẳng định lập trường của cá nhân ông là không nhượng bộ về lãnh thổ, nhưng nếu Kiev nhận được những bảo đảm an ninh cụ thể từ NATO và Liên minh châu Âu (EU), ông sẽ đưa vấn đề này ra trưng cầu dân ý.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Nếu có một đề xuất gồm các bảo đảm an ninh toàn diện, không áp đặt bất kỳ hạn chế nào về quy mô quân đội và cung cấp ngân sách tái thiết, tôi sẽ tổ chức trưng cầu dân ý. Tôi không có quyền tự quyết định vấn đề này", ông Zelensky cho hay.

Trên thực tế, Ukraine từ lâu đã tìm cách gia nhập NATO như một điều kiện của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, nhằm ngăn chặn các mối đe dọa trong tương lai. Trong khi đó, Nga tuyên bố không thể chấp nhận việc có thêm một thành viên NATO ở sát biên giới nước này.

Về vùng Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk, Ukraine hiện còn kiểm soát khoảng 1/4 diện tích tỉnh Donetsk. Trong các cuộc đàm phán trước đây, Moscow đã nhiều lần yêu cầu Kiev rút quân khỏi đây như một điều kiện tiên quyết.

Sau các vòng đàm phán ba bên ở Abu Dhabi từ ngày 10 - 11/11, Nga và Ukraine đã thống nhất về một thỏa thuận trao đổi tù binh quy mô lớn. Ngoài ra, các bên đã nhất trí tổ chức một vòng đàm phán ba bên mới, có thể diễn ra ngay trong tuần sau.