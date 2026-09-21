Ông Zelensky nói cuộc hội đàm sắp tới với ông Trump 'có thể tạo ra những thay đổi lớn'

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/9 cho biết, ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch gặp gỡ tại New York trong một cuộc hội đàm được ông mô tả là "có thể tạo ra những thay đổi lớn".

Thông tin này được ông Zelensky đưa ra sau cuộc điện đàm mới nhất giữa ông và nhà lãnh đạo Mỹ. "Đó là một cuộc trao đổi quan trọng và chúng tôi đã thảo luận được nhiều vấn đề", ông Zelensky cho biết khi nói về cuộc điện đàm.

"Cuộc gặp này có thể tạo ra những thay đổi lớn. Đang có một động lực ngoại giao tích cực", ông Zelensky cho biết trên nền tảng X, đề cập đến cuộc hội đàm dự kiến giữa ông và ông Trump nhưng không nêu thời điểm cụ thể.

Một nguồn thạo tin của Reuters cho biết cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/9, khi hai nhà lãnh đạo có mặt tại New York để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: SANA

Trong các bình luận vào ngày 20/9 ông Zelensky cũng cảm ơn ông Trump vì chuyến thăm Kiev gần đây của các Đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner, cho biết các cuộc thảo luận đã đề cập đến những vấn đề then chốt và giúp hai quan chức này trực tiếp nắm bắt tình hình tại Ukraine.

"Hòa bình là ưu tiên hàng đầu. Đã có những ý tưởng về các bước giảm leo thang căng thẳng và các vấn đề an ninh cốt lõi – bao gồm năng lượng, lương thực và bảo vệ tính mạng người dân. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ và sẵn sàng thực hiện những bước đi thực sự nghiêm túc", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine cũng bày tỏ lòng cảm ơn tới Tổng thống Mỹ vì đã ký Đạo luật Lindsey O. Graham về trừng phạt Nga và Iran năm 2026; đạo luật này mở rộng các biện pháp trừng phạt cũng như những hạn chế khác nhắm vào Nga, đồng thời cho phép áp đặt thuế quan mới đối với các quốc gia vẫn mua năng lượng từ Moscow.

Đạo luật được ông Trump ký vào ngày 18/9 này cũng quy định mức thuế có thể lên tới 500% đối với một số loại hàng hóa nhập khẩu từ Nga.

"Tất cả chúng tôi đều đồng thuận: Hòa bình phải được thiết lập", ông Zelensky khẳng định.

Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu bình luận về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky tại New York. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Washington đang khởi xướng các nỗ lực ngoại giao mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột nay đã kéo dài hơn 4 năm rưỡi ở Ukraine.

Minh Đức (Theo Kyiv Independent, Straits Times)