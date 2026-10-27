Ông Zelensky: Nga tập kích Kiev bằng tên lửa đạn đạo, gây thương vong

“Tên lửa đạn đạo của Nga đã tấn công khuôn viên một trường đại học tại Kiev và các khu vực xung quanh, bao gồm Công viên Kyoto, khu vực gần một ga tàu điện ngầm và các tòa nhà dân cư. Hiện chưa xác định được chính xác số thương vong. Tuy nhiên, đáng tiếc là đã có người thiệt mạng và bị thương,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X sáng 27/10 giờ Việt Nam.

Theo ông Zelensky, cuộc tập kích nhằm trực tiếp vào cơ sở hạ tầng đô thị, khi tên lửa đánh trúng các khu vực tập trung đông người và không có cơ sở quân sự nào ở gần đó.

“Các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành. Thiệt hại trên diện rộng đã được ghi nhận và cũng có thông tin cho rằng một số người có thể đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tất cả các lực lượng ứng phó khẩn cấp đều đã có mặt tại hiện trường và đang thực hiện nhiệm vụ cứu người,” Tổng thống Ukraine viết.

Ông Volodymyr Zelensky cũng kêu gọi các đối tác tăng cường viện trợ hệ thống phòng không cho Ukraine.

“Điều quan trọng là các đối tác của chúng tôi phải hiểu rằng Ukraine cần được trang bị những phương tiện phù hợp để phá hủy các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga. Đây sẽ là cách hiệu quả nhất để bảo vệ tính mạng người dân. Ukraine không thể bị bỏ mặc để một mình đối mặt với tình hình này,” nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ.

Phía Nga chưa lên tiếng về cuộc tập kích trên.

Video hiện trường cuộc tập kích của Nga. Video: X/@ZelenskyyUa (tài khoản X của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky)

Trước đó, ngày 26/10, Thống đốc tỉnh Voronezh của Nga, ông Alexander Gusev, thông báo rằng một cuộc tấn công của Ukraine đã gây cháy tại một số cơ sở công nghiệp, một tòa nhà văn phòng, một tòa chung cư, hai khu dân cư, một sân vận động của trường học và một bãi đỗ xe nhiều tầng trong tỉnh.

Theo ông Gusev, cuộc tấn công khiến 2 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Thống đốc Voronezh cũng cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 113 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên bầu trời tỉnh này trong đêm. Ông Gusev chia sẻ rằng mảnh vỡ UAV rơi trúng một đoàn tàu đang di chuyển, khiến nhiều người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Ông chúc những người bị thương sớm bình phục, đồng thời khẳng định các nhân viên y tế sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ công tác điều trị.