Ông Zelensky nêu thời điểm dự kiến đàm phán ba bên Nga – Mỹ – Ukraine

“Tôi thực sự mong muốn quan hệ giữa Ukraine và Mỹ, cũng như với tất cả các đối tác khác của chúng tôi, sẽ ngày càng bền chặt, vững chắc nhất có thể, thực sự hữu nghị và tất nhiên, không có những hiểu lầm. Bởi nếu không có Mỹ, không có một nước Mỹ hùng mạnh và quan tâm đến những gì đang diễn ra trên thế giới, thì thế giới chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong video được đăng trên mạng xã hội X sáng 24/10 giờ Việt Nam.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông vừa trao đổi với hai đại diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump, gồm Đặc phái viên Steve Witkoff và Cố vấn Jared Kushner.

“Chúng tôi đã thảo luận về kết quả các cuộc gặp tại Oslo (Na Uy) và cuộc gặp giữa phái đoàn Mỹ với lãnh đạo Nga tại St. Petersburg, cũng như cách thức thúc đẩy tiến trình ngoại giao trong tháng 11 tới. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về việc tổ chức một cuộc gặp ba bên giữa phái đoàn Ukraine, Mỹ và Nga,” ông Volodymyr Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho biết phía Kiev đặt mục tiêu tổ chức cuộc gặp trong nửa đầu tháng 11, sớm nhất có thể.

“Tất nhiên, chúng tôi sẵn sàng gặp bất cứ ngày nào, thậm chí ngay ngày mai, nhưng tất cả phụ thuộc vào phía Nga. Chúng tôi cần các cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga. Chúng ta cần tiến từ các cuộc đàm phán ba bên ở cấp kỹ thuật lên cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo, bởi những vấn đề then chốt chỉ có thể được giải quyết ở cấp độ đó,” ông Zelensky tuyên bố.

Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine cho rằng châu Âu cũng phải tham gia vào quá trình thảo luận.

“Các cuộc đàm phán cần được thực hiện cùng với Mỹ, châu Âu và tất cả các đối tác khác của chúng tôi. Chúng tôi cần những cuộc gặp này và cần thúc đẩy tiến trình ngoại giao. Đó là lý do chúng tôi thực sự trông đợi vào Mỹ, để vấn đề này tiếp tục được ưu tiên ở mọi cấp độ,” ông Volodymyr Zelensky nói.

Phía Mỹ và Nga chưa phản hồi những tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa (tài khoản X của ông Zelensky)

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn được đăng trên trang chủ Bộ Ngoại giao Nga ngày 23/10, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine.

“Mục tiêu của những cuộc đàm phán này sẽ là thảo luận vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine và Nga sau khi đạt được các thỏa thuận hòa bình. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đó phải là những thỏa thuận hòa bình ở dạng cuối cùng, chứ không phải kết quả của việc tạm ngừng giao tranh trong một khoảng thời gian ngắn. Chúng tôi sẵn sàng nối lại các cuộc tiếp xúc để đạt được mục tiêu này,” ông Putin nói.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, mọi vấn đề đều có thể được giải quyết thông qua đàm phán. “Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ hoàn thành những nhiệm vụ và mục tiêu đã đặt ra của chiến dịch quân sự đặc biệt,” ông Putin lưu ý.

“Chúng ta hãy chờ xem tình hình sẽ diễn biến như thế nào trong những ngày tới,” người đứng đầu Điện Kremlin chia sẻ thêm.