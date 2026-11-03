Ông Zelensky nêu điều kiện then chốt để Ukraine đàm phán hòa bình với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1/11 nhấn mạnh Kiev phải có mặt trên bàn đàm phán và trực tiếp quyết định tương lai đất nước.

Ông bác bỏ khả năng các cường quốc bên ngoài tự thỏa thuận về vận mệnh Ukraine mà không có sự tham gia của chính quyền nước này.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố cùng ngày, ông Zelensky cho rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia không thể trở thành đối tượng thương lượng khi quốc gia đó vắng mặt.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, mọi thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột phải được xây dựng thông qua đàm phán với sự tham gia của các bên trực tiếp liên quan.

Ông cũng nhắc lại rằng những nỗ lực trước đây nhằm quyết định các vấn đề của Ukraine mà không có Kiev đều không mang lại kết quả.

Ông Zelensky đồng thời đề cập khả năng tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến tổ chức tại Miami, Mỹ, vào tháng 12.

Ukraine hiện chưa nhận được lời mời chính thức từ Washington, nhưng nhà lãnh đạo nước này cho biết đã xuất hiện những tín hiệu cho thấy Tổng thống Donald Trump có thể mời Kiev tham dự và đưa ra sáng kiến chấm dứt chiến tranh.

Trước đó, Mỹ đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị. Điện Kremlin từng bác bỏ đề xuất của ông Zelensky về việc tổ chức cuộc gặp với ông Putin bên lề sự kiện.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington có thể mời Tổng thống Ukraine nếu sự hiện diện của ông có khả năng góp phần tạo ra kết quả tích cực. Ông Trump cũng không loại trừ phương án này.

Nếu cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Putin diễn ra, ông Zelensky cho rằng hai bên cần tập trung thảo luận về lệnh ngừng bắn dọc chiến tuyến hiện tại và cơ chế giám sát việc thực thi thỏa thuận.

Các vấn đề khác gồm bảo đảm an ninh, tái thiết Ukraine và quy chế đối với những vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine bác bỏ khả năng chấp nhận các yêu cầu nhượng bộ lãnh thổ của Moscow, trong đó có việc trao Donbass hoặc công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga. Ông cho rằng những nhượng bộ này sẽ vi phạm Hiến pháp Ukraine.

Như vậy, Kiev tiếp tục đặt vấn đề chủ quyền lãnh thổ và sự tham gia trực tiếp của Ukraine làm những điều kiện trọng tâm trong bất kỳ tiến trình đàm phán hòa bình nào với Nga.