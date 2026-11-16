Ông Zelensky muốn đánh giá lại hoạt động của các liên minh hiện có ủng hộ Ukraine

Trong khi tiến trình hòa bình vẫn gặp nhiều khó khăn và xung đột vẫn tiếp diễn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đất nước ông đang chuẩn bị cho 2 sự kiện quan trọng trong tuần này: Cuộc họp của "Nhóm Ramstein" và phiên họp của "Liên minh những người sẵn sàng".

"Sẽ có một cuộc họp của nhóm Ramstein – và cuộc họp này phải mang lại kết quả cụ thể", ông Zelensky cho biết trong thông điệp video tối 15/11, đề cập đến cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG) dự kiến diễn ra tại Brussels vào ngày 17/11.

"Điều này sẽ gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ – tín hiệu cho thấy Nga cần hiểu rằng Ukraine sẽ không bị bỏ lại mà không có sự hỗ trợ", ông Zelensky nói thêm.

Được biết đến với tên gọi không chính thức là "Nhóm Ramstein", cơ chế này đóng vai trò điều phối sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine từ các đồng minh phương Tây. Cuộc họp sắp tới sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng Đức và Anh chủ trì.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, ưu tiên của Kiev hiện nay là tăng cường năng lực phòng không, bao gồm việc tiếp nhận thêm các tên lửa và hệ thống phòng thủ Patriot, cũng như các Hệ thống Tên lửa Phòng không Tiên tiến Quốc gia (NASAMS).

"Mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của Nga vẫn vô cùng nghiêm trọng, và chúng tôi có thông tin tình báo cho thấy các đợt tấn công mới đang được chuẩn bị", ông Zelensky cho biết.

Ukraine đang nỗ lực bảo vệ các thành phố của mình trước các loại máy bay không người lái (UAV/drone) phản lực của Nga – những thiết bị có tốc độ bay nhanh gần gấp đôi so với các mẫu cũ hơn – đồng thời thúc đẩy việc chuyển giao nhanh chóng các loại vũ khí phòng thủ tinh vi hơn từ phương Tây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Ukrinform

Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc họp tại Berlin của "Liên minh những người sẵn sàng" – một sự kiện mà ông mô tả là "cuộc họp quan trọng có thể mang tính lịch sử".

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Andy Burnham sẽ chủ trì cuộc họp của "Liên minh những người sẵn sàng".

Đây là một nhóm không chính thức được thành lập vào đầu năm 2025 bởi các quốc gia cam kết hỗ trợ Kiev, với khả năng tham gia vào một lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia nếu một thỏa thuận ngừng bắn đạt được.

Ông Merz cho biết dự kiến sẽ có hơn 20 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ tham dự cuộc họp của "Liên minh những người sẵn sàng" tại Berlin.

"Mục tiêu của chúng tôi là đạt được 2 điều: Thứ nhất, đảm bảo nguồn tài chính cho công cuộc phòng thủ của Ukraine trong năm 2027; và Thứ hai, thống nhất lập trường về các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới", Thủ tướng Đức cho biết.

Tổng thống Ukraine coi đây là cơ hội để "thiết lập một lập trường châu Âu thực sự mạnh mẽ và thống nhất cho các cuộc đàm phán".

Trước đó, vào ngày 13/11, châu Âu đã thống nhất để 5 quốc gia – Pháp, Anh, Ba Lan, Đức và Italy – đề cử đại diện tham gia các cuộc đàm phán về Ukraine trong tương lai.

Việc châu Âu tham gia đàm phán sẽ không chỉ đơn thuần biến mô hình 3 bên – gồm Ukraine, Mỹ và Nga – thành mô hình 4 bên, "mà phải là một cấu trúc mạnh mẽ hơn đáng kể", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

"Chúng tôi cũng đang chuẩn bị đánh giá lại hoạt động của các liên minh hiện có nhằm hỗ trợ Ukraine – xem liên minh nào thực sự hoàn thành nhiệm vụ và liên minh nào, nói thẳng ra, chỉ là vỏ rỗng. Chúng tôi sẽ nỗ lực để mang lại nội dung thực chất cho các liên minh này", ông Zelensky cho biết.

Gần đây, vào ngày 9/11, liên minh này đã khởi động cuộc tập trận quân sự đầu tiên nhằm chuẩn bị cho giai đoạn hậu chiến tiềm năng tại Ukraine.

Trong khuôn khổ các hoạt động diễn tập, gần 3.000 binh sĩ từ 11 quốc gia tham gia, với mục tiêu thử nghiệm các phương thức duy trì hòa bình sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt giao tranh.

Cuộc tập trận do Pháp và Anh dẫn đầu, diễn ra tại Ba Lan, trong không phận phía trên Romania và ở khu vực phía Tây Biển Đen, dự kiến kéo dài đến ngày 22/11.

Moscow đã chỉ trích gay gắt cuộc tập trận này, cáo buộc nhóm các quốc gia trên đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga.

Trên thực địa, Nga và Ukraine vẫn tiếp tục các đợt tấn công đường không qua lại, chỉ vài ngày sau khi một loạt hoạt động ngoại giao do Mỹ làm trung gian diễn ra nhưng chưa mang lại bước đột phá nào trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình.

Minh Đức (Theo RFE/RL, New Arab)