Ông Zelensky muốn chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trước mùa Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hội đàm bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22-9. Ảnh: Getty Images

Ngày 22-9, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau bên lề kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Sau cuộc gặp, ông Zelensky mô tả cuộc hội đàm là “tích cực và hiệu quả”, đồng thời cho biết hai bên đã thảo luận các bước có thể giúp giảm căng thẳng và mở đường cho giải pháp ngoại giao. “Cả Mỹ và Ukraine đều mong muốn cuộc chiến này chấm dứt trước khi mùa Đông đến”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, hai bên cũng trao đổi về gói hỗ trợ phòng không cho Ukraine trong mùa Đông cùng một số vấn đề song phương và đa phương.

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh nhu cầu sớm chấm dứt xung đột. Khi được hỏi về thông điệp gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông trả lời ngắn gọn: “Hãy chấm dứt cuộc chiến”. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Trump cho biết Washington đang làm việc với cả Moscow và Kiev, đồng thời tin rằng xung đột có thể kết thúc “nhanh hơn mọi người nghĩ”.

Ông Trump cho biết Tổng thống Putin muốn cuộc chiến kết thúc và bày tỏ kỳ vọng các bên sẽ đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không công bố chi tiết về khuôn khổ đàm phán hay các điều kiện cụ thể để giải quyết những bất đồng giữa Nga và Ukraine.

Về phần mình, ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng tham gia một cuộc gặp ba bên với Mỹ và Nga nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột. Ông khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Putin và cho rằng các cuộc đàm phán cần được tiến hành càng sớm càng tốt.Một trong những đề xuất được Ukraine đưa ra là thiết lập lệnh ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng của nhau. Ông Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng dừng các cuộc tập kích nhằm vào nhà máy lọc dầu, cơ sở chế biến dầu và hạ tầng năng lượng của Nga nếu Moscow cũng ngừng tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Trump từng cho biết Nga và Ukraine đã đồng ý không tấn công các cơ sở năng lượng của nhau. Tuy nhiên, các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở năng lượng vẫn được hai bên báo cáo trong thời gian gần đây. Ngày 22-9, ông Zelensky cho biết Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại Bashkortostan và một cơ sở khác ở vùng Samara của Nga.

Ông Trump cho rằng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng Nga gây sức ép đáng kể đối với Moscow, nhưng đồng thời cảnh báo những diễn biến này cũng tác động đến thị trường nhiên liệu. Giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng mạnh, làm gia tăng chi phí sản xuất và vận chuyển trong thời điểm nông dân bước vào mùa thu hoạch.

Trong khi đó, Nga vẫn chưa cho thấy dấu hiệu rõ ràng về việc chấp nhận các đề xuất của Kiev. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 21-9 cho biết các cuộc đàm phán chưa đạt tiến triển, dù Moscow vẫn hy vọng các cuộc thảo luận ba bên có thể được nối lại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Moscow tiếp tục tận dụng các cơ hội đàm phán, nhưng đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ không từ bỏ những mục tiêu mà nước này đã đặt ra.

Trong bối cảnh mùa Đông đang đến gần, vấn đề bảo vệ hệ thống năng lượng và cơ sở hạ tầng tiếp tục là một trong những mối quan tâm lớn của Ukraine. Kiev cũng đang đề nghị Mỹ hỗ trợ thêm năng lực phòng không, trong đó có việc thúc đẩy khả năng sản xuất các hệ thống tên lửa Patriot tại Ukraine.