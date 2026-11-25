Theo RBC-Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/11 đã đưa ra phản hồi về đề xuất của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko liên quan đến việc tới Moscow để đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Tôi nghĩ ông Lukashenko có thể đưa ông Putin đến Kiev. Chúng tôi khẳng định họ sẽ được an toàn tại đây, bởi mục đích của chuyến đi là để đàm phán", ông Zelensky cho hay.

Tổng thống Ukraine mô tả đề xuất của nhà lãnh đạo Belarus là "thiếu nghiêm túc", bởi Nga và Ukraine đang xung đột trực tiếp, nên một cuộc gặp không thể diễn ra tại Moscow hay Kiev. "Những đề xuất ​​thiếu tính xây dựng kiểu này chỉ làm nhiễu loạn không gian thông tin, thay vì giúp đẩy nhanh tiến trình đàm phán hòa bình", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Trước đó, Tổng thống Lukashenko khẳng định ông sẵn sàng cùng Tổng thống Zelensky tới Moscow để đàm phán. "Với tư cách là người bảo đảm cho sự an toàn của ông Zelensky, tôi có thể cùng lên máy bay với ông ấy và bay tới Moscow. Nếu ông ấy không đồng ý thì cứ để ông ấy tiếp tục cuộc xung đột. Nhưng mọi chuyện cần phải chấm dứt và chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận", ông Lukashenko cho biết.

Trên thực tế, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov từng gợi ý việc Tổng thống Zelensky có thể tới Moscow để gặp nhà lãnh đạo Điện Kremlin. Phía Nga cam kết sẽ bảo đảm mọi điều kiện cần thiết, bao gồm an ninh cho chuyến đi của nhà lãnh đạo Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cũng xác nhận thông tin này, nhưng nói rằng Kiev "không xem xét đề xuất này một cách nghiêm túc".

Cũng liên quan đến quá trình hòa đàm, người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Paula Pinho xác nhận đã nhận được lời mời từ phía Nga về việc tới Moscow để đàm phán. Tuy vậy, các đại diện châu Âu hiện chưa sẵn sàng tiến hành tham vấn trực tiếp với Nga tại Moscow về cuộc xung đột ở Ukraine.

Về phía Mỹ, Washington đang nỗ lực tạo điều kiện để Nga và các nước châu Âu tiến hành tiếp xúc trực tiếp nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.