Ông Zelensky kỳ vọng Quốc hội Mỹ mới tăng viện trợ cho Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ZDF của Đức ngày 4-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ kỳ vọng những thay đổi về tương quan lực lượng tại Quốc hội Mỹ sẽ mang lại lợi ích cho Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Global Images Ukraine/Getty

Theo Reuters, ông Zelensky đánh giá đảng Dân chủ thể hiện rõ lập trường ủng hộ Ukraine và cam kết tăng cường quan hệ giữa Mỹ với châu Âu.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng nếu Quốc hội Mỹ thúc đẩy hỗ trợ mạnh mẽ về tài chính và quân sự, tương tự những gì các nước châu Âu đang thực hiện, điều này có thể tạo tác động tích cực đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông cũng nhấn mạnh hy vọng về sự hình thành thế cân bằng quyền lực mới tại Washington, qua đó giúp Ukraine nhận được thêm viện trợ.

Kỳ vọng trên được đưa ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3-11, khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.

Tuy nhiên, Quốc hội khóa mới chỉ bắt đầu hoạt động từ tháng 1-2027. Việc tăng viện trợ cho Ukraine vẫn phụ thuộc vào quá trình lập pháp, ngân sách và sự phối hợp giữa Quốc hội với Nhà Trắng.

Quốc hội Mỹ có quyền quyết định ngân sách và thông qua các dự luật liên quan đến viện trợ, đồng thời thực hiện chức năng giám sát chính quyền.

Do đó, việc đảng Dân chủ kiểm soát hai viện có thể tạo thêm cơ hội thúc đẩy các sáng kiến hỗ trợ Ukraine, dù Tổng thống Donald Trump vẫn có quyền phủ quyết và ảnh hưởng đáng kể đến chính sách đối ngoại.

Quan hệ giữa ông Zelensky và ông Trump từng căng thẳng sau cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 2-2025.

Những tuần gần đây, Washington có một số động thái được đánh giá là có lợi cho Nga, trong đó có thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel của Nga và nới lỏng một số biện pháp trừng phạt.

Mặt khác, Ukraine vẫn hướng tới giải pháp ngoại giao. Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff cho biết các cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga dự kiến nối lại tại Abu Dhabi trong hai ngày 10 và 11-11, tập trung vào chấm dứt chiến tranh, các thỏa thuận an ninh hậu xung đột và giảm leo thang căng thẳng.

Kiev kỳ vọng Quốc hội Mỹ mới sẽ góp phần duy trì sự hỗ trợ của Washington, tăng cường năng lực phòng thủ và tạo thêm sức ép đối với Nga trong tiến trình tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.