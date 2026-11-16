Ông Zelensky: Hơn 55% công suất lọc dầu của Nga đã ngừng hoạt động

“Hôm nay, tôi đã nghe báo cáo của ông Mykhailo Drapatyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, trong đó có nội dung về các biện pháp ‘trừng phạt tầm xa’ của Ukraine. Hiện nay, chúng tôi đạt được kết quả gần như mỗi ngày. Nhìn chung, tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã khiến hơn 55% công suất lọc dầu của Nga phải ngừng hoạt động,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong video đăng trên mạng xã hội X sáng 16/11 giờ Việt Nam.

Theo ông Zelensky, các cuộc tập kích của Ukraine nhằm đáp trả những cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine.

“Trong suốt ngày 15/11, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến tình hình tại Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk. Tình hình tại đây rất khó khăn sau các cuộc tấn công của Nga. Nhiều khu vực bị mất điện và công tác khôi phục vẫn đang được tiến hành. Nguồn cung điện đã được khôi phục một phần, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm,” nhà lãnh đạo Ukraine cho biết.

“Nga đang hành động theo cách lựa chọn một khu vực làm mục tiêu đặc biệt, sau đó trong nhiều ngày liên tiếp tập trung tấn công khu vực đó, nhằm vào mọi thứ, từ lưới điện đến các trạm biến áp,” ông Volodymyr Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết Ủy ban châu Âu (EC) sẽ cung cấp gói hỗ trợ gồm máy phát điện, các thiết bị khác và nguồn tài chính cho những thành phố và cộng đồng đang gặp khó khăn tại Ukraine.

Phía Nga chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố của ông Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Trước đó, ngày 13/11, Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine xác nhận quân đội nước này đã tập kích một nhà máy lọc dầu tại thành phố Volgograd. Cuộc tập kích nằm trong chiến dịch của Ukraine nhằm làm gián đoạn hoạt động của các cơ sở hạ tầng phục vụ quân đội Nga, đồng thời hạn chế nguồn thu từ lĩnh vực năng lượng của Moscow.

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết mục tiêu của cuộc tập kích tại Volgograd là nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka, một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga, với công suất chế biến khoảng 15 triệu tấn dầu thô mỗi năm.

Theo quân đội Ukraine, cuộc tấn công đã gây hỏa hoạn tại nhà máy, làm hư hại 4 phân xưởng chế biến dầu sơ cấp, một phân xưởng xử lý bằng hydro, một cơ sở bốc dỡ hàng hóa và 6 bể chứa, mỗi bể có dung tích 2.000 m³.

Đêm 11/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng tấn công các cơ sở năng lượng theo một thỏa thuận có hiệu lực ngay lập tức. “Có hiệu lực ngay lập tức, một thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng được áp dụng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Cả hai bên đã đồng ý. Đừng vi phạm thỏa thuận này!” Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Tuy nhiên sau đó, Nga và Ukraine vẫn tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng của nhau. Lực lượng Ukraine thực hiện các cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Trong khi đó, lực lượng Nga tấn công các cơ sở năng lượng quan trọng của Ukraine, khiến nhiều khu vực tại Ukraine mất điện, đồng thời làm gián đoạn hoạt động giao thông và cấp nước.