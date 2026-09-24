Ông Zelensky gặp ông Trump, bàn về 'ngừng bắn năng lượng' với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/9/2026 cho biết, ông đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Hai bên thảo luận các biện pháp giảm leo thang và đề xuất ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.

"Chúng tôi đã có cuộc gặp tích cực và hiệu quả với Tổng thống Donald Trump. Mỹ và Ukraine đều muốn cuộc chiến vô nghĩa chấm dứt trước mùa đông", ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Theo ông Zelensky, hai bên đã trao đổi về những bước đi có thể giúp giảm leo thang và mở đường cho ngoại giao. Ukraine cũng đề cập khả năng thiết lập một lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng với Nga.

"Chúng tôi sẵn sàng với bất kỳ hình thức ngừng bắn nào trong lĩnh vực năng lượng nếu Nga đồng ý không tấn công hệ thống năng lượng của chúng tôi", ông Zelensky nói sau cuộc gặp. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Washington sẽ chuyển đề xuất này tới phía Nga.

Điều này đồng nghĩa Ukraine chưa đề xuất đơn phương dừng các cuộc tập kích vào cơ sở năng lượng Nga. Điều kiện được ông Zelensky nêu ra là Moscow phải thực hiện động thái tương tự đối với hệ thống năng lượng Ukraine.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái tầm xa.

Các đợt tấn công gần đây nhằm vào nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu, cảng biển và những cơ sở hạ tầng quan trọng của nhau.

Reuters cho biết trước cuộc gặp, ông Zelensky muốn thúc đẩy một thỏa thuận nhằm hạn chế các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng trước mùa đông.

Ukraine lo ngại Nga có thể gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào hệ thống điện và cơ sở sưởi ấm khi thời tiết lạnh hơn. Trong khi đó, Washington cũng muốn giảm các cuộc tấn công của Ukraine vào ngành dầu khí Nga.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Trump và ông Zelensky kể từ tháng 7/2026. Tổng thống Ukraine cũng tìm kiếm thêm hỗ trợ quân sự từ Mỹ, trong đó có hệ thống phòng không Patriot, khi Nga tiếp tục tăng cường sử dụng tên lửa và UAV nhằm vào Ukraine.

Ông Trump trước đó từng tuyên bố, Nga và Ukraine đã đồng ý không tấn công các mục tiêu năng lượng.

Tuy nhiên, thỏa thuận này nhanh chóng gặp trở ngại khi các cuộc tập kích tiếp tục diễn ra. Vì vậy, đề xuất mới được ông Zelensky đưa ra tại New York vẫn phụ thuộc vào việc Moscow có chấp nhận nguyên tắc ngừng tấn công lẫn nhau hay không.

Sau cuộc gặp, ông Zelensky cho biết, Kiev tiếp tục ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột và sẵn sàng thảo luận những biện pháp giảm leo thang.

Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy Nga và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận mới về ngừng tấn công cơ sở năng lượng.