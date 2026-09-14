Ông Zelensky dự định đàm phán với ông Trump về thỏa thuận đình chiến năng lượng với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hy vọng sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York vào tuần tới, trong bối cảnh Kiev thúc đẩy các sáng kiến ngừng bắn từng phần với Nga.

Theo ông Zelensky, cuộc gặp có thể diễn ra vào một trong các ngày 21, 22 hoặc 23/9, tùy thuộc vào lịch trình của hai nhà lãnh đạo.

"Chúng tôi sẵn sàng xem xét một lệnh ngừng bắn trên biển phù hợp, cộng thêm một lệnh ngừng bắn về năng lượng. Tôi sẽ thảo luận tất cả những điều này", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty Images)

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết nếu Nga không chấp nhận một lệnh ngừng bắn toàn diện, Kiev sẽ tiếp tục thúc đẩy ít nhất một thỏa thuận ngừng bắn từng phần, tập trung vào các mục tiêu năng lượng và lĩnh vực lương thực.

Ông Zelensky cho rằng nhiều quốc gia đang ủng hộ hướng đi này, qua đó tạo cơ sở để các bên thảo luận về những thỏa thuận ngừng bắn hạn chế.

Cuộc gặp sắp tới với ông Trump cũng được cho là có thể đề cập đến vấn đề cung cấp tên lửa đạn đạo cho Ukraine. Trước đó, ông Zelensky từng cho biết Kiev và Washington đang hướng tới việc xây dựng một khuôn khổ đàm phán ba bên với sự tham gia của Mỹ và Nga.

Bộ Ngoại giao Ukraine sau đó nhấn mạnh Kiev sẵn sàng quay trở lại hình thức đàm phán ba bên nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Ukraine dừng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng nhiên liệu của Nga. Ông cho rằng những cuộc tập kích này có thể góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt dầu diesel trên thị trường toàn cầu.