Ông Zelensky cáo buộc SpaceX không minh bạch vì hạn chế Starshield

Theo tờ The Guardian đưa tin ngày 14/11, phát biểu trước báo giới tại Phủ Tổng thống ở Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các hạn chế đối với hệ thống vệ tinh quân sự Starshield của SpaceX đã kéo dài 5 ngày, khiến UAV Ukraine không thể duy trì kết nối khi bay với tốc độ vượt quá 161 km/h.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết đã yêu cầu giới chức quân sự nước này làm việc với SpaceX, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ để làm rõ nguyên nhân.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

"Bộ Quốc phòng đã trao đổi với SpaceX. Họ trả lời rằng không áp đặt bất kỳ hạn chế nào và cho rằng đây là vấn đề kỹ thuật. Chúng tôi không tin điều đó", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh các cuộc kiểm tra được tiến hành hằng ngày tại nhiều khu vực đều ghi nhận tình trạng tương tự, cho thấy đây không phải những sự cố riêng lẻ mà là vấn đề xảy ra trên toàn tuyến đầu.

Theo The Guardian, Kiev nghi ngờ việc hạn chế kết nối có thể là biện pháp gây sức ép của Washington trong tiến trình đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng độc lập xác nhận nghi vấn này.

Liên quan đến đàm phán, ông Zelensky tiết lộ các nhà thương lượng Mỹ, trong đó có ông Jared Kushner và ông Steve Witkoff, từng đề cập khả năng Ukraine từ bỏ vùng Donbass để đổi lấy tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc những bảo đảm an ninh tương đương.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine bác bỏ khả năng nhượng lãnh thổ, đồng thời khẳng định cuộc xung đột chỉ có thể chấm dứt thông qua một thỏa thuận ngừng bắn đi kèm các bảo đảm an ninh thực chất từ các đối tác phương Tây.

Được biết, Kiev và các đối tác quốc tế đang đàm phán về một gói bảo đảm an ninh toàn diện, bao gồm những cam kết cụ thể từ NATO và Liên minh châu Âu (EU); một lực lượng quân đội Ukraine với quân số và trang bị vũ khí được bảo đảm; cùng nguồn hỗ trợ tài chính cho kế hoạch phục hồi đất nước sau chiến sự với các nguồn cấp vốn được xác định rõ ràng.