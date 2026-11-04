Ông Zelensky bất ngờ đến Đức, ông Merz cam kết hỗ trợ Ukraine trong mùa đông

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/11 đã đến Berlin để hội đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Chuyến đi bất ngờ của ông Zelensky diễn ra chỉ vài ngày trước khi các cuộc đàm phán hòa bình 3 bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga dự kiến được tổ chức tại Abu Dhabi.

Trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky, ông Merz khẳng định, Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng không và năng lượng; trong đó bao gồm các khoản viện trợ bổ sung nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng trước cuối năm.

"Trước thềm mùa đông sắp tới, hệ thống phòng không và lĩnh vực năng lượng là những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", ông Merz nói.

Theo hãng thông tấn Đức dpa, gói viện trợ mùa đông bổ sung này có trị giá 200 triệu Euro (224 triệu USD). Cam kết mới bổ sung cho gói viện trợ trước đó trị giá 1 tỷ euro (1,12 tỷ USD) được công bố khi ông Merz thăm Kiev vào tháng trước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, tại Berlin ngày 3/11/2026. Ảnh: President.gov.ua

Về phần mình, ông Zelensky đã gửi lời cảm ơn tới nước Đức, toàn thể chính phủ Đức và cá nhân ông Merz vì sự hỗ trợ to lớn dành cho Ukraine, đặc biệt là trong việc tăng cường năng lực phòng không cũng như củng cố khả năng chống chịu và lĩnh vực năng lượng của Ukraine.

Chuyến thăm của ông Zelensky diễn ra ngay trước thềm cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine – sự kiện vừa được công bố sẽ tổ chức tại Abu Dhabi (UAE) từ ngày 10-11/11.

Ông Zelensky bày tỏ kỳ vọng rằng cuộc gặp 3 bên sắp tới – cuộc gặp đầu tiên theo định dạng này kể từ tháng 2 – sẽ mở đường cho một cơ chế đối thoại 3 bên ở cấp nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ.

Đức kỳ vọng các đại diện châu Âu sẽ có mặt tại Abu Dhabi để theo dõi các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu với Ukraine và Nga vào tuần tới, mặc dù nhiều khả năng họ sẽ không có ghế trực tiếp tại bàn đàm phán, theo đài DW.

Theo truyền thông Đức, cả ông Zelensky và ông Merz đều khẳng định Liên minh châu Âu (EU) phải góp phần định hình một nền hòa bình lâu dài.

Ông Merz nhấn mạnh rằng châu Âu cần có tiếng nói trong các vấn đề liên quan đến lệnh trừng phạt và an ninh thời hậu chiến.

"Không thể có một nền hòa bình bền vững nếu châu Âu không có mặt tại bàn đàm phán", ông Zelensky khẳng định.

Vị Tổng thống cho biết thêm, vào ngày 4/11 tại Brussels, Ukraine sẽ cùng Mỹ, các đối tác châu Âu và NATO thảo luận về các đảm bảo an ninh cũng như công cuộc tái thiết.

Ngoài ra, theo các nhà lãnh đạo, Hội nghị Thượng đỉnh tiếp theo của "Liên minh những người sẵn sàng" – một nhóm gồm khoảng 30 quốc gia (chủ yếu là các nước châu Âu) do Pháp và Anh dẫn đầu – sẽ diễn ra tại Berlin vào ngày 19/11.

Ông Merz cho biết, tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo từ những quốc gia ủng hộ Ukraine sẽ thảo luận về các hình thức hỗ trợ trong tương lai, các bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn, cũng như các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Minh Đức (Theo DW, Daily Finland)