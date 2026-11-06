Ông Zelenskiy: Ukraine cần thích ứng với thực tế chính trị mới ở Mỹ, giải quyết vấn đề phòng không Patriot

Binh sĩ Ukraine đi bên cạnh bệ phóng của hệ thống phòng không Patriot tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine, trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại nước này, ngày 4/8/2024. Ảnh tư liệu: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Ông Zelenskiy đã nỗ lực đáng kể nhằm cải thiện mối quan hệ nhiều biến động với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt sau cuộc gặp tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2/2025, khi ông bị cáo buộc không biết ơn sự hỗ trợ của Washington.

Các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt giữa Ukraine và Nga nhằm giải quyết xung đột dự kiến nối lại vào tuần tới tại Abu Dhabi.

Phát biểu với kênh truyền hình Ukraine TSN bên lề hội nghị thượng đỉnh Ibero-American ở Tây Ban Nha, ông Zelenskiy cho biết Kyiv cần thích ứng với cục diện chính trị Mỹ đã thay đổi sau khi cử tri trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trao quyền kiểm soát Quốc hội cho đảng Dân chủ.

“Ukraine cần tiến lên để thích ứng với cơ cấu chính trị mới ở Mỹ”, ông nói.

“Chúng tôi phải hành động nhanh chóng. Chắc chắn, chúng tôi cần đoàn kết sự ủng hộ của lưỡng đảng mà mình nhận được. Hiểu được sự dịch chuyển quyền lực, chúng tôi cần xây dựng đối thoại đúng cách. Tôi tin rằng chúng tôi có cơ hội tăng cường sự ủng hộ”, ông nói thêm.

Theo ông Zelenskiy, Ukraine cần củng cố năng lực thông qua các gói viện trợ và thu hồi khoản hỗ trợ trị giá 16 tỷ USD mà ông cho biết Washington đã cam kết nhưng chưa cung cấp.

Tên lửa Patriot là ưu tiên hàng đầu

Ông Zelenskiy cho biết ưu tiên chính của Ukraine là tăng cường phòng không, khi cuộc xung đột với Nga đã kéo dài hơn 4 năm rưỡi. Điều này đồng nghĩa với việc bảo đảm nguồn cung tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

“Nếu không giải quyết được vấn đề tên lửa Patriot, tình hình của chúng tôi sẽ rất khó khăn”, ông nói. “Vấn đề này có thể được giải quyết nhờ châu Âu, một số nước ngoài châu Âu và, tất nhiên, Mỹ. Đây là ưu tiên số một”.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa Patriot PAC-3 cho Ukraine, trị giá ước tính 2,1 tỷ USD. Tuy nhiên, dự kiến số tên lửa này sẽ chỉ được bàn giao vào đầu những năm 2030.

Ông Zelenskiy cho biết Ukraine cũng đang tìm cách bảo đảm đủ số máy bay chiến đấu F-16 có thể hoạt động trong 5 - 6 tháng tới.

Ukraine đang đối mặt với một mùa đông nữa chịu các cuộc tấn công của Nga nhằm vào ngành năng lượng. Ông Zelenskiy nhận định tình hình tại thủ đô Kyiv là “khó khăn nhất”.

Ông cho biết các quan chức Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ, họp tại Brussels trong tuần này, đang xây dựng các đề xuất về bảo đảm an ninh sau khi xung đột kết thúc và đã đạt được một số tiến triển. Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner viết trên mạng xã hội X rằng các cuộc đàm phán diễn ra hiệu quả và thực chất.

Theo Reuters