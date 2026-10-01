Ông Vyacheslav Volodin tái đắc cử Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin (trái). Ảnh: tư liệu KCNA/TTXVN

Ứng cử viên do đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất đề cử đã nhận được 406 phiếu ủng hộ trong tổng số 442 đại biểu tham gia bỏ phiếu. Đối thủ duy nhất là ông Dmitry Novikov thuộc Đảng Cộng sản Liên bang Nga chỉ giành được 36 phiếu.

Với kết quả này, ông Volodin trở thành người đầu tiên giữ chức Chủ tịch Duma Quốc gia trong 3 khóa liên tiếp.

Cùng với việc bầu Chủ tịch, Hạ viện Nga cũng thông qua cơ cấu lãnh đạo mới, gồm 2 Phó Chủ tịch thứ nhất và 9 Phó Chủ tịch. Trong đó, bà Irina Yarovaya (đảng Nước Nga Thống nhất) và ông Ivan Melnikov (Đảng Cộng sản) giữ vị trí Phó Chủ tịch thứ nhất.

Đảng Nước Nga Thống nhất tiếp tục chiếm đa số trong các vị trí lãnh đạo chủ chốt, phản ánh ưu thế của lực lượng này tại nghị viện. Các vị trí còn lại được phân bổ cho đại diện các đảng như LDPR, Những người mới và Nước Nga Công bằng - Vì sự thật.

Phát biểu sau khi tái đắc cử, ông Volodin bày tỏ cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin và cam kết nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, nhấn mạnh trách nhiệm trong việc dẫn dắt cơ quan lập pháp Nga trong nhiệm kỳ mới.