Ông Vương Văn Việt làm Chủ tịch Hội Khuyến học Thanh Hóa

Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hơn 1,15 triệu hội viên khuyến học

Ngày 28/10, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự Đại hội có bà Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa; ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cùng nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành.

Nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội Khuyến học Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra. Toàn tỉnh hiện có 168 tổ chức hội trực thuộc với 1.156.577 hội viên, chiếm 31,4% dân số.

Tỷ lệ “Gia đình học tập” đạt 85,8%; “Dòng họ học tập” đạt 85,4%; “Cộng đồng học tập” đạt 90,17% và “Đơn vị học tập” đạt 90,7%.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Đỗ Thị Toán trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa.

Trong 5 năm, các cấp Hội đã hỗ trợ 3.251 học sinh có nguy cơ bỏ học tiếp tục đến trường, vận động 2.130 học sinh bỏ học trở lại lớp và tạo điều kiện cho 683 trẻ khuyết tật được đến trường.

Tổng Quỹ Khuyến học toàn tỉnh đạt hơn 1.966 tỷ đồng, bình quân 110.641 đồng/người dân. Các cấp Hội đã sử dụng hơn 884 tỷ đồng để khen thưởng, trao học bổng cho hơn 2,37 triệu lượt học sinh, sinh viên và giáo viên.

Với những kết quả đạt được, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa được các cấp tặng Cờ thi đua xuất sắc và nhiều Bằng khen.

Phấn đấu xây dựng xã hội học tập bền vững

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa phấn đấu tỷ lệ hội viên đạt từ 35% dân số trở lên; 70% hội khuyến học cấp xã và 90% chi hội, ban khuyến học đạt loại xuất sắc, tiên tiến. Hội đặt mục tiêu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được công nhận danh hiệu “Công dân học tập”; 88% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập” và 87% dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”.

Lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam trao Cờ Thi đua xuất sắc giai đoạn 2021-2026 cho Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa.

Tổng Quỹ Khuyến học toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 2.010 tỷ đồng, trong đó quỹ do hai cấp quản lý đạt khoảng 1.000 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Đỗ Thị Toán biểu dương những kết quả Hội Khuyến học tỉnh đạt được, đồng thời đề nghị các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai chủ trương, chính sách về khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Bà nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp với MTTQ, ngành GD&ĐT cùng các tổ chức chính trị - xã hội để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, đưa việc học trở thành nhu cầu tự thân và nét đẹp văn hóa trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng.

Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát triển hội viên, phát huy hiệu quả các trung tâm học tập cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, huy động nguồn lực xã hội chăm lo sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.

Ông Vương Văn Việt, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa.

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2021-2026 cho Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bức trướng chúc mừng Đại hội. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2025.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa VI gồm 63 thành viên. Ông Vương Văn Việt tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.