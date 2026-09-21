Ông Vương Quốc Tuấn làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị

Sáng 21/9, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự và trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị xác định đây là trọng trách lớn, đòi hỏi bản thân phải tiếp tục nỗ lực, dành tâm huyết và trí tuệ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Vương Quốc Tuấn cho biết sẽ cùng Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân Quảng Trị phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực xây dựng tỉnh phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Trước đó, ngày 18/9, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc để ông Nguyễn Văn Phương - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị để phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Chính sách và chiến lược Trung ương.

Ông Vương Quốc Tuấn sinh ngày 3/10/1977, quê phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, có trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh, thạc sĩ Quản lý giáo dục, đại học chuyên ngành Quản lý xã hội, cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Trưởng thành từ công tác Đoàn, ông Tuấn từng giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh giai đoạn 2012-2015, sau đó làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. Từ tháng 7/2020, ông đảm nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tháng 7/2024, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Đến tháng 11/2025, ông được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.