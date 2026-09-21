Ông Vương Quốc Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Bùi Hoàng Phương được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2030.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho 2 lãnh đạo của tỉnh Quảng Trị. Ảnh: H.T

Ông Vương Quốc Tuấn (SN 1977), quê tỉnh Bắc Ninh, có trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Từ tháng 11/2025 đến tháng 9/2026, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Ngày 19/9, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông.

Ông Bùi Hoàng Phương (SN 1983), quê tỉnh Ninh Bình, có trình độ thạc sĩ Công nghệ thông tin, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vào tháng 2/2025.