Ông Vương Quốc Tuấn làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị

Ngày 21/9, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự và trao quyết định của Bộ Chính trị.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công và chỉ định ông Vương Quốc Tuấn - Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026-2031 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định cho ông Vương Quốc Tuấn (trái).

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Vương Quốc Tuấn sinh ngày 3/10/1977 (quê phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh), có trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh, thạc sĩ Quản lý giáo dục, đại học chuyên ngành Quản lý xã hội, cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Trưởng thành từ công tác Đoàn, ông Tuấn từng giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh giai đoạn 2012-2015, sau đó làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. Từ tháng 7/2020, ông đảm nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tháng 7/2024, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Đến tháng 11/2025, ông được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.