Ông Vương Quốc Tuấn làm Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị

Chiều 1/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Lê Thế Quảng - Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Trần Vũ Khiêm tặng hoa chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn. (Ảnh: Xuân Diện)

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị cũng thông báo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Theo Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị, việc kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhằm bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Ông Vương Quốc Tuấn sinh ngày 3/10/1977 (quê phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh), có trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh, thạc sĩ Quản lý giáo dục, đại học chuyên ngành Quản lý xã hội, cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Trưởng thành từ công tác Đoàn, ông Tuấn từng giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh giai đoạn 2012-2015, sau đó làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. Từ tháng 7/2020, ông đảm nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tháng 7/2024, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Đến tháng 11/2025, ông được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 21/9, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công và chỉ định ông Vương Quốc Tuấn - Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 thay cho ông Nguyễn Văn Phương được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.