Ông Vương Quốc Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030

Quang cảnh hội nghị công bố, triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Dự và trao các quyết định có ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Quân khu 4; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị.

Tại hội nghị, ông Hà Minh Hải, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định nhiệm vụ mới

Đồng thời, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn và ông Bùi Hoàng Phương được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng thời, đề nghị các đồng chí trên cương vị mới tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đồng hành và hỗ trợ các đồng chí được phân công nhiệm vụ mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần đưa Quảng Trị phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vương Quốc Tuấn trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng giao trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ông cũng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đón nhận, tạo điều kiện để ông nhận nhiệm vụ mới.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị tặng hoa chúc mừng tân Bí thư và tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Nhấn mạnh đây là vinh dự nhưng đồng thời là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Trị, tân Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sẽ dành tâm huyết, trách nhiệm, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo động lực mới cho tỉnh phát triển.

Được biết, ông Vương Quốc Tuấn sinh năm 1977, quê tại phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Ông có trình độ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản lý giáo dục và Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ông Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983, quê tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Cao cấp lý luận chính trị; đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Thạc sĩ Công nghệ thông tin và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trước khi nhận nhiệm vụ tại Quảng Trị, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo kế hoạch, trong chiều 21/9, HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự, trong đó có nội dung bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Bùi Hoàng Phương.