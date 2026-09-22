Ông Vương Quốc Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định cho đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: quangtri.gov.vn

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị, sáng 21/9/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố, triển khai các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao các quyết định.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định cho đồng chí Bùi Hoàng Phương, Phó Bí Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: quangtri.gov.vn

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng đồng chí Vương Quốc Tuấn và đồng chí Bùi Hoàng Phương được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời bày tỏ tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đồng hành, hỗ trợ các đồng chí được phân công nhiệm vụ mới cùng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần đưa Quảng Trị phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: quangtri.gov.vn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng giao trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; đồng thời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đón nhận, tạo điều kiện để đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Nhấn mạnh đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ và Nhân dân tỉnh, đồng chí Vương Quốc Tuấn khẳng định sẽ dành tâm huyết, trách nhiệm, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo động lực mới cho Quảng Trị phát triển.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: quangtri.gov.vn

Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn xác định, trước mắt sẽ tập trung củng cố tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; đổi mới công tác cán bộ theo hướng đánh giá thực chất, lấy kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực thi và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm cơ sở đánh giá. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo. Trong phát triển kinh tế - xã hội, tập trung cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; thực hiện đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược, 4 trụ cột phát triển, gắn với định hướng “vươn Đông, tỏa Tây”. Qua đó, huy động và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, phấn đấu xây dựng Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung, trung tâm năng lượng, cảng biển, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu khơi thông các điểm nghẽn về hạ tầng, thể chế và nguồn lực; đẩy nhanh tiến độ các công trình chiến lược về năng lượng, giao thông, sân bay, cảng biển, logistics; tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ và cam kết phát triển lâu dài. Đồng thời tăng cường liên kết vùng, phát huy vai trò cửa ngõ kết nối với Lào, Thái Lan và tiểu vùng sông Mê Kông; phát triển không gian biển - rừng - biên giới theo hướng tích hợp, gắn với nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng và du lịch sinh thái. Đối với lĩnh vực du lịch, tiếp tục khai thác hiệu quả các lợi thế về hang động, thiên nhiên, biển và chiều sâu lịch sử - văn hóa; từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030...

Liên quan đến tình hình mưa lũ những ngày qua, đồng chí Vương Quốc Tuấn chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân; khẳng định sẽ cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân; đồng thời xác định công tác phòng, chống thiên tai, chủ động thích ứng với đặc điểm địa hình của tỉnh là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành; đồng thời nhận được sự đồng hành của hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí tin tưởng, với truyền thống kiên cường và sức mạnh đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp sẽ cùng đưa Quảng Trị bước vào giai đoạn phát triển mới, trở thành vùng đất phát triển mạnh mẽ, đáng sống và giàu cơ hội trong tương lai.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, sinh năm 1977, quê quán tại phường Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh), có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản lý giáo dục; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Đồng chí Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983, quê quán ở tỉnh Ninh Bình; có trình độ Lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, thạc sỹ Công nghệ thông tin, thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.