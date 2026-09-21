Ông Vương Quốc Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Sáng 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố, triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Vương Quốc Tuấn (bên trái).

Tại hội nghị, ông Hà Minh Hải, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn và bày tỏ tin tưởng ông Vương Quốc Tuấn sẽ cùng tập thể lãnh đạo, nhân dân, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, đưa Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn (bên phải) và Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Bùi Hoàng Phương (bên trái).

Tại hội nghị cũng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Bùi Hoàng Phương cũng được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Lê Hồng Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị hiện đã được phân công nhiệm vụ khác.

Ông Vương Quốc Tuấn, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị sinh năm 1977, quê quán phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (nay là phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh), có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Quản lý xã hội. Ông trưởng thành từ công tác đoàn và từng giữ nhiều vị trí quan trọng: Chuyên viên Văn phòng, Phó chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Bắc Ninh (tháng 5/2020 - tháng 4/2003); Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh, phụ trách Văn phòng, quyền Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn (tháng 4/2003 - tháng 6/2004); Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn; Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh đoàn Bắc Ninh (tháng 6/2004 - tháng 11/2009); Phó Bí thư Tỉnh đoàn kiêm Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Bắc Ninh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên; Chủ tịch Hội Sinh viên Tỉnh Bắc Ninh (tháng 11/2009 - tháng 5/2012); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh (tháng 5/2012 - tháng 5/2015); Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh (tháng 5/2015 - tháng 9/2015); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh (tháng 9/2015 - tháng 6/2020); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh (tháng 7/2020 - tháng 1/2021); Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh (tháng 1/2021 - tháng 7/2024); Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (tháng 7/2024 - tháng 6/2025); Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập (tháng 7/2025 - tháng 11/2025); Ngày 15/11/2025, Tỉnh ủy Thái nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030; Ngày 17/11/2025, tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Thái Nguyên bầu ông Vương Quốc Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Vương Quốc Tuấn trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Ngày 21/9/2026, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Bùi Hoàng Phương, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị sinh năm 1983, quê quán tỉnh Ninh Bình, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV. Ông Bùi Hoàng Phương có trình độ Thạc sĩ Công nghệ thông tin và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông Bùi Hoàng Phương trưởng thành qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông, từng giữ chức Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tháng 2/2025, ông Bùi Hoàng Phương được Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Tháng 3/2025, ông được giao nhiệm vụ người phát ngôn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Bùi Hoàng Phương được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.