Ông Vương Quốc Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị đối với ông Vương Quốc Tuấn và ông Bùi Hoàng Phương. Ảnh: HT

Sáng 21/9, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Tỉnh ủy Quảng Trị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Vương Quốc Tuấn.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và bày tỏ tin tưởng ông Vương Quốc Tuấn cùng tập thể lãnh đạo, nhân dân, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh sẽ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ông Vương Quốc Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: HT

Trước đó, theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Phương thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; đồng thời được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương.

Ông Vương Quốc Tuấn sinh ngày 03/10/1977, quê quán tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh; vào Đảng ngày 20/01/2004. Ông có trình độ chuyên môn gồm: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Quản lý xã hội; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Theo quyết định này, ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Bùi Hoàng Phương cũng được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Người tiền nhiệm của ông Phương là ông Lê Hồng Vinh, hiện đã được phân công nhiệm vụ khác.

Ông Bùi Hoàng Phương 43 tuổi, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Thạc sĩ công nghệ thông tin, Thạc sĩ quản trị kinh doanh.