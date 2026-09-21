Ông Vương Quốc Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Sáng 21.9, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định và tặng hoa cho ông Vương Quốc Tuấn và ông Bùi Hoàng Phương

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vương Quốc Tuấn cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời xác định đây là nhiệm vụ lớn, đòi hỏi bản thân tiếp tục nỗ lực, dành nhiều tâm huyết và trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định sẽ cùng Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng Quảng Trị ngày càng phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Người tiền nhiệm của ông Vương Quốc Tuấn là ông Nguyễn Văn Phương. Ngày 18.9, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Bùi Hoàng Phương (SN 1983), quê Vụ Bản, tỉnh Nam Định, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, sau đó là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cùng ngày, HĐND tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề để thực hiện quy trình công tác cán bộ, bầu ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lê Hồng Vinh là người đang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; đến thời điểm công bố các quyết định sáng 21.9, nhiệm vụ mới của ông chưa được cơ quan có thẩm quyền thông tin chính thức.

Quá trình công tác của ông Vương Quốc Tuấn:

Ông Vương Quốc Tuấn (SN 1977), quê Bắc Ninh, trình độ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh; trưởng thành từ công tác Đoàn, từng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn và Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

Từ tháng 7.2020, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; tháng 11.2025 được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.