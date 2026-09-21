Ông Vương Quốc Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Vương Quốc Tuấn. Ảnh: TTXVN

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn và bày tỏ ông Tuấn sẽ cùng tập thể lãnh đạo, nhân dân, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh sẽ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ông Vương Quốc Tuấn, 49 tuổi, quê phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, có trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.

Trước tháng 5/2015, ông Tuấn là Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Từ tháng 5/2015 đến tháng 6/2020, ông giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

Từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2024, ông lần lượt giữ chức Phó Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh. Ngày 31/7/2024, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ ngày 1/7/2025, ông Vương Quốc Tuấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mới nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 11/2025, ông được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 và sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 19/9, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Vương Quốc Tuấn. Việc miễn nhiệm được thực hiện trước khi ông nhận nhiệm vụ mới tại Quảng Trị.