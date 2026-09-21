Ông Vương Quốc Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự và trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh công tác kiện toàn, phân công cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại các địa phương đang được triển khai theo chủ trương của Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Trước đó, ngày 18/9, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhận nhiệm vụ mới.

Ngày 19/9, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), thực hiện quy trình công tác cán bộ. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Vương Quốc Tuấn do được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ khác. Ông Vương Quốc Tuấn nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị sau khi ông Nguyễn Văn Phương được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Quyết định đối với ông Phương được công bố ngày 18/9, cùng các quyết định khác về công tác cán bộ.

Việc Trung ương điều động, phân công cán bộ giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại địa phương được thực hiện nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Vương Quốc Tuấn sinh năm 1977, quê quán tỉnh Bắc Ninh. Ông có trình độ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh. Ông trưởng thành từ công tác Đoàn và từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại tỉnh Bắc Ninh trước khi được điều động về Thái Nguyên công tác từ tháng 11/2025.