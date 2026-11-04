Ông Vũ Văn Tiền, "vua hầm" Hồ Minh Hoàng xuất hiện trong ngày đặc biệt của ông Trịnh Văn Quyết

Sự kiện được tổ chức tại Quần thể FLC Quy Nhơn với sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng một số cơ quan quản lý Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Chương trình quy tụ đại diện nhiều tập đoàn, hiệp hội lớn như ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Geleximco kiêm Chủ tịch Ngân hàng An Bình; ông Đinh Đức Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam kiêm Chủ tịch Tập đoàn Stavian; ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả; ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch Tập đoàn Kangaroo và ông Trần Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

FLC kỷ niệm 25 năm thành lập

Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có những chia sẻ về dấu mốc 25 năm hoạt động của FLC, đồng thời đề cập đến những kỳ vọng và cơ hội hợp tác giữa tập đoàn với địa phương trong thời gian tới.

Cũng tại sự kiện, ông Vũ Văn Tiền đã ôn lại những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng FLC và gửi lời chúc mừng nhân dịp tập đoàn tròn 25 tuổi, trong khi ông Hồ Minh Hoàng chia sẻ về quá trình hợp tác giữa Tập đoàn Đèo Cả và FLC.

Chủ tịch sáng lập Geleximco Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Đèo Cả Hồ Minh Hoàng... đến chúc mừng kỷ niệm 25 năm thành lập của FLC

Trước thềm lễ kỷ niệm, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cũng đã có những chia sẻ trên trang cá nhân khi nhìn lại chặng đường một phần tư thế kỷ của doanh nghiệp.

Ông viết: “25 năm FLC, doanh nghiệp có khi khó khăn, có khi thuận lợi, có những thất bại, có những thành công. Có những việc làm được, có những việc chưa làm được, nhưng tất cả đều có công sức và nỗ lực không ngừng của những người đã và đang đồng hành”.

Trong bài viết ngắn này, ông Trịnh Văn Quyết không nhắc cụ thể đến những dự án hay thành tựu của tập đoàn, mà thay vào đó gửi lời cảm ơn tới những người đã sát cánh cùng doanh nghiệp và nhắn nhủ về hành trình phía trước.

Ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ trên trang cá nhân khi nhìn lại chặng đường 25 năm của FLC.

Nhìn lại lịch sử phát triển, hành trình của FLC bắt đầu từ năm 2001 với tiền thân là Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý và Giám sát đầu tư (SMiC). Sau quá trình mở rộng sang lĩnh vực đầu tư, đến năm 2010, các công ty thành viên được hợp nhất để chính thức hình thành Tập đoàn FLC.

Từ dấu mốc này, doanh nghiệp nhanh chóng mở rộng quy mô trong lĩnh vực bất động sản, sau đó lấn sân sang phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng với hàng loạt quần thể quy mô tại Sầm Sơn, Quy Nhơn, Hạ Long, Quảng Bình.

Năm 2017, tập đoàn tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sang lĩnh vực hàng không thông qua việc thành lập Công ty TNHH Hàng không Tre Việt, tạo tiền đề để hãng hàng không Bamboo Airways khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên vào đầu năm 2019.

Trải qua những biến động lớn từ năm 2022, Tập đoàn FLC đã bước vào giai đoạn tái cấu trúc toàn diện, đồng thời tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc cho những dự án bị đình trệ. Sau giai đoạn này, doanh nghiệp đang từng bước ghi nhận những chuyển động mới.

Ông Trịnh Văn Quyết

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra hồi tháng 5/2026, ông Trịnh Văn Quyết đã xuất hiện trở lại tại một sự kiện quan trọng của tập đoàn nhưng không tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031. FLC sau đó đã kiện toàn Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên do ông Vũ Anh Tuân giữ chức Chủ tịch.

Song hành với việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo, một số dự án trọng điểm của FLC cũng bắt đầu được tái khởi động.

Tại thị trường Hà Nội, dự án Hausman Premium Residences thuộc khu đô thị FLC Premier Parc đang được tích cực triển khai và dự kiến bàn giao vào tháng 6/2026.

Trong khi đó tại Quảng Bình, dự án FLC Grand Hotel Quảng Bình sau khi tái khởi động thi công từ cuối năm 2025 hiện đã hoàn thành cất nóc, dự kiến sẽ được đưa vào vận hành trong quý IV/2026.