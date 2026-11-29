Tối 28/11, Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy tại vòng 9 V.League 2026/27. Dù bị dẫn trước và phải chơi thiếu người, đội bóng Thủ đô vẫn ngược dòng thành công nhờ cú đúp của tiền đạo dự bị Hồ Thanh Minh.