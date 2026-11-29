Ông Vũ Nguyên: 'Thể thức Match play tạo thêm sức hút cho Giải Vô địch Golf Quốc gia'
Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) Vũ Nguyên đánh giá, nội dung đồng đội lần đầu xuất hiện Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc mang đến nhiều trận đấu kịch tính và hấp dẫn, đồng thời sẽ xem xét để tổ chức nội dung này ở các giải đấu quốc gia.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ong-vu-nguyen-the-thuc-match-play-tao-them-suc-hut-cho-giai-vo-dich-golf-quoc-gia-post1898410.tpo