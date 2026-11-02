Ông Vũ Hồng Nguyên được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐTV EVNNPT

Ông Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: EVNNPT

Ngày 2/11, tại Hà Nội, EVNNPT tổ chức Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Tổng công ty. Buổi lễ do ông Nguyễn Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) EVNNPT chủ trì.

Bổ nhiệm ông Vũ Hồng Nguyên làm Thành viên HĐTV EVNNPT

Tại buổi lễ, EVNNPT công bố Quyết định số 189/QĐ-HĐTV ngày 30/10/2026 của Hội đồng thành viên EVN về việc bổ nhiệm ông Vũ Hồng Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy EVNNPT, giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNNPT kể từ ngày 1/11/2026.

Ông Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch HĐTV EVNNPT và ông Hoàng Xuân Khôi - Quyền Tổng giám đốc EVNNPT trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Vũ Hồng Nguyên. Ảnh: EVNNPT

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung chúc mừng các cán bộ được giao trọng trách mới, đồng thời nhấn mạnh việc bổ nhiệm thể hiện sự ghi nhận của lãnh đạo EVN và EVNNPT đối với quá trình công tác, năng lực, kinh nghiệm và những đóng góp của các cán bộ trong thời gian qua.

Theo ông Nguyễn Quang Trung, việc được giao đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại Tổng công ty là niềm vinh dự, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn đối với mỗi cán bộ.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đoàn kết, thống nhất và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, cần nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy sở trường, kinh nghiệm thực tiễn, sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến từ các đơn vị, tăng cường phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vũ Hồng Nguyên bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo EVN, Đảng ủy, HĐTV và Ban lãnh đạo EVNNPT.

Nhận thức rõ trách nhiệm trên cương vị mới, ông Vũ Hồng Nguyên cùng cán bộ được bổ nhiệm khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, phát huy kinh nghiệm thực tiễn, giữ vững tinh thần trách nhiệm, phối hợp với tập thể lãnh đạo Tổng công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Thắng giữ chức Phó Tổng giám đốc EVNNPT

Cũng tại buổi lễ, EVNNPT công bố quyết định của Hội đồng thành viên Tổng công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Công Thắng, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVNNPT kể từ ngày 1/11/2026.

Ông Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch HĐTV EVNNPT và ông Hoàng Xuân Khôi - Quyền Tổng giám đốc EVNNPT trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Công Thắng. Ảnh: EVNNPT

Trên cương vị mới, ông Nguyễn Công Thắng được lãnh đạo EVNNPT đề nghị tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp với các đơn vị, chủ động triển khai nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Công Thắng bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo EVN và EVNNPT, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hai cán bộ được bổ nhiệm cũng khẳng định sẽ cùng tập thể HĐTV, Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các đơn vị giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp, góp phần thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và quản lý vận hành lưới điện truyền tải, đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống điện quốc gia.

Việc bổ nhiệm ông Vũ Hồng Nguyên giữ chức Thành viên HĐTV và ông Nguyễn Công Thắng giữ chức Phó Tổng giám đốc góp phần kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý, điều hành của EVNNPT, phục vụ việc triển khai các nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong giai đoạn mới.