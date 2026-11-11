Ông Vũ Bá Phú: Vietnam Foodexpo 2026 mở rộng cơ hội kết nối doanh nghiệp Việt với thị trường toàn cầu

Phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương xung quanh sự kiện này.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương. Ảnh: Hoàng Chiến

Hội tụ chuỗi giá trị ngành thực phẩm toàn cầu

- Thưa ông, Vietnam Foodexpo là sự kiện ngành thực phẩm được doanh nghiệp mong chờ hàng năm, Foodexpo 2026 có những điểm nhấn nổi bật nào so với các kỳ triển lãm trước đây?

Ông Vũ Bá Phú: Food Expo năm nay có quy mô khoảng 700 gian hàng đến từ 20 quốc gia trên thế giới. Hội chợ không chỉ là nơi trưng bày, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm mà còn giới thiệu toàn bộ chuỗi giá trị của ngành thực phẩm, từ nguyên liệu, sản phẩm đến máy móc, thiết bị và công nghệ chế biến.

Một trong những điểm nhấn của hội chợ năm nay là Ban Tổ chức lần đầu thiết kế khu trưng bày riêng dành cho các sản phẩm Halal. Khu vực này tạo điều kiện để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, đồng thời giúp khách hàng, đối tác đến từ các quốc gia Hồi giáo có thêm cơ hội tìm kiếm nguồn hàng và kết nối giao thương.

Ông Vũ Bá Phú giới thiệu với doanh nghiệp về quy mô, sản phẩm của hội chợ. Ảnh: Hoàng Chiến

Bên cạnh đó, hoạt động kết nối giao thương B2B được tổ chức chuyên nghiệp, với sự tham gia của nhiều nhà phân phối lớn trong nước và quốc tế như MM Mega Market, Central Retail, Lotte... Qua đó, các nhà cung cấp Việt Nam có cơ hội gặp gỡ, kết nối trực tiếp với các nhà mua hàng, nhà phân phối, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường thông qua các chương trình kết nối tại hội chợ.

Một điểm nhấn thường niên khác là khu gian hàng dành cho các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Đây là cơ hội để quảng bá những sản phẩm có uy tín, chất lượng, qua đó khẳng định năng lực và vị thế của hàng hóa Việt Nam với khách hàng quốc tế. Đặc biệt, hội chợ năm nay chú trọng giới thiệu các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xanh, tiêu chuẩn ESG và các chứng chỉ quốc tế, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của những thị trường khó tính.

Doanh nghiệp Việt hào hứng tham dự hội chợ. Ảnh: Thanh Thảo

Xúc tiến thương mại phải đi cùng chiến lược dài hạn

- Với sự đầu tư như vậy, ông kỳ vọng Vietnam Foodexpo 2026 sẽ mang lại những kết quả cụ thể nào cho doanh nghiệp tham gia và hoạt động xuất khẩu ngành thực phẩm Việt Nam, thưa ông?

Ông Vũ Bá Phú: Hiệu quả của hội chợ sẽ được đánh giá thông qua nhiều tiêu chí, trong đó có số lượng đơn hàng được ký kết trước, trong và sau thời gian diễn ra hội chợ; số lượng giao dịch B2B được kết nối, thực hiện; cũng như số lượng các mối quan hệ hợp tác được thiết lập, tiếp tục duy trì sau hội chợ.

Toàn bộ những chỉ số, tiêu chí đánh giá (KPI) này sẽ được Ban Tổ chức thống kê, tổng hợp sau khi hội chợ kết thúc. Như mọi năm, chúng tôi kỳ vọng và mong muốn tất cả các doanh nghiệp tham gia trưng bày đều tìm kiếm được những khách hàng, nhà mua hàng chất lượng, qua đó đóng góp vào thành tích chung của xuất khẩu Việt Nam, đồng thời kích thích nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Đặc sản vùng miền hội tụ tại hội chợ. Ảnh: Thanh Thảo

Cơ hội cho doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

- Theo ông, để tận dụng hiệu quả cơ hội từ Food Expo, các doanh nghiệp Việt Nam cần có sự chuẩn bị và chiến lược tham gia như thế nào để không chỉ quảng bá, giới thiệu sản phẩm mà còn kết nối được với các nhà mua hàng, nhà phân phối quốc tế, tiến tới ký kết đơn hàng và mở rộng thị trường xuất khẩu?

Ông Vũ Bá Phú: Như tôi đã đề cập, đây là hội chợ quốc tế chuyên ngành thực phẩm có quy mô lớn nhất Việt Nam, được Bộ Công Thương tổ chức thường niên. Vì vậy, doanh nghiệp cần xác định đây là cơ hội quan trọng để trực tiếp tiếp xúc, gặp gỡ các nhà mua hàng quốc tế.

Hội chợ thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài và khu gian hàng nước ngoài

Năm nay, Ban Tổ chức đã ghi nhận hơn 3.000 nhà mua hàng nước ngoài đăng ký tham dự hội chợ. Đây là cơ hội rất lớn đối với các nhà sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong việc quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Để tận dụng tốt cơ hội này, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ thông tin về sản phẩm, năng lực sản xuất, khả năng cung ứng, chất lượng, tiêu chuẩn và các điều kiện thương mại để cung cấp cho nhà nhập khẩu, nhà mua hàng nước ngoài. Đặc biệt, doanh nghiệp không nên dừng lại ở việc gặp gỡ, trao đổi trong thời gian diễn ra hội chợ mà cần chủ động duy trì liên hệ thường xuyên với các đối tác sau sự kiện, tiếp tục cung cấp thông tin, trao đổi và đàm phán để tiến tới ký kết hợp đồng, chốt đơn hàng.

Doanh nghiệp trong và ngoài nước giới thiệu sản phẩm tại hội chợ

- Xin ông cho biết, trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ triển khai những chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối giao thương nào nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các nhà phân phối, nhà mua hàng quốc tế, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu?

Ông Vũ Bá Phú: Xúc tiến thương mại là hoạt động cần được triển khai thường xuyên, liên tục và có tính hệ thống, chứ không chỉ dừng lại ở việc tổ chức một vài sự kiện riêng lẻ. Đây phải là một chuỗi hoạt động mang tính đầu tư dài hạn cho thương mại, từ tổ chức hội chợ, triển lãm, kết nối giao thương đến đưa các đoàn doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài và đón các đoàn doanh nghiệp quốc tế vào Việt Nam để gặp gỡ, làm việc với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác tiềm năng.

Thông qua những hoạt động này, sản phẩm Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, được các nhà mua hàng quốc tế biết đến, lựa chọn và tiến tới ký kết hợp đồng thương mại. Tuy nhiên, xúc tiến thương mại mới chỉ là khâu kết nối ban đầu. Để duy trì và phát triển những kết quả đạt được, doanh nghiệp cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng thương hiệu, bảo đảm chất lượng và duy trì ổn định nguồn cung sản phẩm.

Bên cạnh đó, cần tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong các khâu sản xuất, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu thị trường và tiêu chuẩn quốc tế. Trong toàn bộ chuỗi hoạt động này, xúc tiến thương mại, đặc biệt là kết nối giao thương, giữ vai trò hết sức quan trọng, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với thị trường và các đối tác toàn cầu.

- Xin cảm ơn ông!

Từ ngày 11 – 14/11/2026, Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 - Vietnam Foodexpo 2026, sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế chủ lực và có tầm ảnh hưởng hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì, giao Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút 700 gian hàng từ hơn 500 doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước, ghi nhận mức tăng trưởng gấp 1,5 lần so với năm 2025. Được tổ chức thường niên từ năm 2015 dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Vietnam Foodexpo đã khẳng định vững chắc vai trò là diễn đàn quốc gia uy tín hàng đầu, là bệ phóng chiến lược giúp ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế.