Ông Vũ An làm tổng giám đốc PVChem

Tổng công ty Hóa chất và dịch vụ dầu khí (PVChem, mã CK: PVC) công bố tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ An giữ chức tổng giám đốc, quyết định có hiệu lực từ ngày 30/9/2026.

Ông Vũ An sinh năm 1977, là tiến sĩ kỹ thuật hóa học và đã có hơn 25 năm công tác trong lĩnh vực hóa chất, dầu khí, hóa dầu và từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại PVChem.

Ông Vũ An, Tổng giám đốc PVChem. Ảnh: PVChem

Theo đó, ông từng giữ chức phó giám đốc Chi nhánh PVChem-RT trước khi được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty TNHH PVChem-Tech, đơn vị thành viên của PVChem vào tháng 12/2020.

Đến tháng 12/2023, ông An được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc PVChem, tham gia điều hành các dự án mới về hóa chất và hóa dầu trong giai đoạn PVChem định hướng mở rộng hoạt động ra thị trường ngoài ngành và quốc tế.

Một năm sau, tháng 12/2024, ông An chuyển sang Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí (PVFCCo) và được bổ nhiệm giữ chức phó tổng giám đốc. Sau gần hai năm công tác tại PVFCCo, ông Vũ An trở lại PVChem trên cương vị tổng giám đốc.

PVChem tiền thân là Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC), được thành lập ngày 8/3/1990, tập trung vào dịch vụ hóa kỹ thuật và dung dịch khoan phục vụ ngành dầu khí. Đến nay, hoạt động của PVChem đã mở rộng sang ba mảng chính gồm dịch vụ, kinh doanh và sản xuất.

Ông An trở lại PVChem trong giai đoạn doanh nghiệp bước vào kế hoạch phát triển 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân 15 - 20% mỗi năm, hướng tới doanh thu hợp nhất tối thiểu 10.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và sản lượng sản xuất của PVChem đều tăng trưởng hai chữ số trong sáu tháng đầu năm 2026. Ảnh: PVChem

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, PVChem đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 812 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Gần 788 tỷ đồng dự kiến huy động thêm sẽ được sử dụng để góp vốn cùng đối tác triển khai các dự án như nhà máy tái chế nhựa PET, khí công nghiệp, hóa chất; tăng vốn cho các đơn vị thành viên và tìm kiếm các cơ hội mua bán, sáp nhập.

Doanh thu hợp nhất của PVChem sáu tháng đầu năm 2026 tăng 54%, lợi nhuận trước thuế tăng 28% và sản lượng sản xuất tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.