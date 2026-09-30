Ông Volodin được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Nga khóa IX

Ông Vyacheslav Volodin được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Nga khóa mới. (Ảnh: TASS)

Theo kết quả bầu, ông Vyacheslav Volodin nhận được 406 trong tổng số 442 phiếu bầu. Ứng cử viên của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Dmitry Novikov nhận được 36 phiếu.

Trước đó, đảng Nước Nga Thống nhất đề cử ông Volodin vào vị trí Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa mới, trong khi các đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), Những Con người Mới và Nước Nga Công bằng không đề cử ứng cử viên cho vị trí này.

Ông Volodin từng giữ chức Chủ tịch Duma Quốc gia Nga trong 2 khóa VII và VIII. Với việc tiếp tục được bầu vào cương vị này, ông Volodin trở thành Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đầu tiên giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ.

Trong bài phát biểu của mình, ông Vyacheslav Volodin cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã ủng hộ việc đề cử ông giữ chức vụ Chủ tịch Duma Quốc gia Nga khóa mới, đồng thời cho biết sẽ làm mọi việc để đáp lại sự tin tưởng của người đứng đầu nhà nước.

Ông Volodin đồng thời nhấn mạnh Duma Quốc gia Nga cần nỗ lực để đoàn kết và củng cố sự đồng thuận giữa các lực lượng chính trị. Chủ tịch Duma Quốc gia cũng bày tỏ sự tri ân đối với các thành viên ủy ban bầu cử vì đã nỗ lực để bảo đảm cuộc bầu cử được diễn ra.