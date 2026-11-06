Ông Võ Kim Cự nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

Mới đây, tại UBND phường Kim Liên, ông Võ Kim Cự, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam (VKD Nature), được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, ông giác ngộ lý tưởng cách mạng từ sớm, được rèn luyện từ khi còn là đội viên, sau đó tham gia công tác Đoàn với cương vị Bí thư Huyện đoàn, rồi đảm nhiệm nhiều vị trí trong tổ chức Đảng và bộ máy nhà nước.

Ông Võ Kim Cự (thứ 3 từ trái sang), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam, nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tại phường Kim Liên.

Trong chặng đường công tác, ông từng giữ nhiều trọng trách quan trọng, như Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh.

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến lâu dài của đảng viên. Với ông Võ Kim Cự, sự kiện đánh dấu nửa thế kỷ gắn bó với tổ chức Đảng, đồng thời là dịp để tập thể doanh nghiệp nhìn lại hành trình của người đứng đầu.

Sau khi nghỉ hưu, ông Cự lập doanh nghiệp. Hiện ông giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y dược, lấy sâm Ngọc Linh làm trọng tâm. Trên cương vị này, ông tham gia định hướng và dẫn dắt tập đoàn.

Theo thông tin tập đoàn chia sẻ, ông Võ Kim Cự đề cao tinh thần kiên trì, không bỏ dở mục tiêu. Câu nói được doanh nghiệp dẫn lại là: “Ăn có thể ăn nửa bữa, ngủ có thể ngủ nửa giấc, nhưng chúng ta không thể đi nửa con đường”.

Ông Cự chụp ảnh cùng người thân