Ông Võ Khắc Thái giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM

Ngày 28/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Võ Khắc Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng ông Võ Khắc Thái được Ban Thường vụ LĐLĐ TP.HCM tín nhiệm, đồng thời tin tưởng tân Chủ tịch cùng tập thể Ban Thường vụ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, nghĩa tình, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trao quyết định đến đồng chí Võ Khắc Thái. Ảnh: Việt Dũng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, với địa bàn rộng và số lượng đoàn viên lớn nhất cả nước, LĐLĐ TP.HCM cần gắn hoạt động công đoàn với yêu cầu phát triển của thành phố, tập trung chăm lo những vấn đề thiết thực của người lao động như sức khỏe, nhà ở, an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời xây dựng các mô hình điểm, cách làm mới nhằm nâng cao đời sống công nhân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM Võ Khắc Thái khẳng định sẽ nỗ lực cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.

Trước đó, tại hội nghị Ban Chấp hành (phiên đột xuất) nhiệm kỳ 2025-2030, LĐLĐ TPHCM đã bầu ông Võ Khắc Thái làm Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Võ Khắc Thái sinh năm 1967, quê quán tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp); có trình độ: Cử nhân Hành chính, Cao cấp lý luận Chính trị. Ông từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND Quận 3 cũ. Năm 2020, ông giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 7 cũ, sau đó được điều động giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Sau ngày 1/7/2025, ông là Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM.