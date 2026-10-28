Ông Võ Hùng Nhân giữ chức Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí được bổ nhiệm.

Tại buổi lễ, ông Phạm Hồng Sơn - Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố công bố các quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo BQL rừng PH&ĐD Đà Nẵng. Theo đó, bổ nhiệm ông Võ Hùng Nhân - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng giữ chức vụ Giám đốc BQL rừng PH&ĐD Đà Nẵng, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1-11-2026.

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo Sở cũng công bố các quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Ban: Bổ nhiệm ông Lê Hoàng Sơn - Giám đốc BQL rừng đặc dụng Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL rừng PH&ĐD kể từ ngày 1-11-2026 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; bổ nhiệm ông Đặng Ích Phúc - Phó Giám đốc BQL rừng phòng hộ Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL rừng PH&ĐD Đà Nẵng; bổ nhiệm ông Phan Bình - Phó Giám đốc BQL rừng đặc dụng Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL rừng PH&ĐD Đà Nẵng; bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc BQL rừng phòng hộ Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL rừng PH&ĐD Đà Nẵng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Phạm Nam Sơn phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Phạm Nam Sơn chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của các đồng chí được bổ nhiệm; đồng thời đề nghị tập thể lãnh đạo Ban phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

“Trong thời gian tới, Ban cần khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, rà soát toàn diện các nhiệm vụ của hai đơn vị trước khi hợp nhất, tập trung triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Đồng thời, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình chuyển đổi; bảo đảm sự kế thừa, liên tục, thông suốt trong hoạt động, không để ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố”- ông Phạm Nam Sơn nhấn mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Hùng Nhân - Giám đốc BQL rừng PH&ĐD Đà Nẵng bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi được lãnh đạo thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường tin tưởng, giao trọng trách mới. Đồng chí khẳng định đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở, cam kết cùng tập thể lãnh đạo Ban phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động đổi mới phương thức quản lý, điều hành, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được của hai đơn vị trước hợp nhất.

Chi cục Kiểm lâm thành phố tặng hoa chúc mừng ông Võ Hùng Nhân và các Phó Giám đốc.

Trước đó ngày 14-10, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4709/QĐ-UBND thành lập BQL rừng PH&ĐD Đà Nẵng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, trên cơ sở hợp nhất BQL rừng đặc dụng Đà Nẵng và BQL rừng phòng hộ Đà Nẵng.

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, trụ sở riêng, con dấu và được mở tài khoản giao dịch theo quy định. Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan có chức năng.

Trụ sở chính của BQL rừng PH&ĐD Đà Nẵng đặt tại số 100 đường Hùng Vương, phường Tam Kỳ; cơ sở 2 tại phường Hòa Khánh, là trụ sở hiện nay của BQL rừng đặc dụng Đà Nẵng.