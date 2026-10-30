Ông Vance nói Tổng thống Trump không để xung đột Iran kéo dài vô tận

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Aljazeera, ông Vance đồng thời bảo vệ chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, bất chấp những chỉ trích về động thái can dự tại Trung Đông.

Trong buổi đối thoại với cử tri do Fox News tổ chức tại Fort Worth, bang Texas, ông Vance nhận được câu hỏi từ cử tri thuộc đảng Cộng hòa về việc liệu chính quyền đương nhiệm có thực hiện đúng cam kết chấm dứt các cuộc chiến tốn kém ở nước ngoài hay không.

Ông Vance đáp: “Tôi hiểu vì sao người dân cảm thấy thất vọng trước những cuộc phiêu lưu quân sự ở Trung Đông. Chúng ta đã can dự vào Iran dưới hình thức này hay hình thức khác trong suốt 7 tháng qua. Mỹ đã phải đối phó với Iran trong 47 năm và tôi cam đoan rằng Tổng thống Donald Trump sẽ không để vấn đề Iran biến thành cuộc chiến kéo dài bất tận”.

Ngoài ra, Phó Tổng thống Vance cho rằng phản đối các chiến dịch can thiệp quân sự kéo dài không đồng nghĩa với việc bác bỏ hoàn toàn việc sử dụng vũ lực. Ông Vance nói: “Tổng thống Trump sẽ đạt được các mục tiêu của nước Mỹ”. Ông đồng thời cho biết sau đó chính quyền sẽ chuyển trọng tâm sang những ưu tiên khác.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Donald Trump xác nhận rằng Phó Tổng thống J.D. Vance đã gửi thư cho giới chức Iran. Tuy nhiên, theo truyền thông Mỹ, ông Trump đã không đặt nặng ý nghĩa của động thái liên hệ này và khẳng định rằng việc tiếp xúc của Phó Tổng thống Vance chủ yếu nhằm đề nghị hỗ trợ vật tư y tế cho Iran.

Tờ The Wall Street Journal đưa tin hôm 28/10 rằng ông Vance đã gửi thư cho Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaee. Bức thư xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Trump cảnh báo thực hiện đợt tấn công mới nhắm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Phát biểu với báo giới ngày 28/10, Tổng thống Trump thừa nhận đã bật đèn xanh để ông Vance liên hệ với Tehran.

“Họ đang cần hỗ trợ về vật tư y tế và nhiều nhu yếu phẩm khác. Ông Vance đã hỏi ý kiến tôi và tôi nói rằng: ‘Nếu ông muốn làm điều đó thì cứ tiến hành’. Về cơ bản, đây là hoạt động đưa hàng cứu trợ vào để giúp đỡ những người đang gặp vấn đề về sức khỏe”, Tổng thống Trump giải thích.

Truyền thông Iran đưa tin Tehran đã nhận được thư từ Phó Tổng thống Mỹ nhưng chưa trả lời. Iran khẳng định Mỹ phải đáp ứng 7 điều kiện của Iran và "bất kỳ lập trường nào trái ngược với khuôn khổ này đều không thể chấp nhận được".

Cuộc chiến tại Iran hiện đã bước sang tháng thứ 8 trong khi vẫn chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy một lối thoát khả thi khỏi cuộc xung đột.

Iran gần đây khẳng định tiếp tục duy trì các kênh liên lạc với các bên trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel.