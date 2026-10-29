Ông Trương Trung Thắng giữ chức Chủ tịch UBND phường Xuân Trường – Đà Lạt nhiệm kỳ 2026–2031

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Trường - Đà Lạt chúc mừng đồng chí Trương Trung Thắng

Theo đó, căn cứ Quyết định 2048-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về việc điều động cán bộ; căn cứ đề nghị của Thường trực HĐND phường Xuân Trường- Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND phường Xuân Trường- Đà Lạt, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Trương Trung Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Trường Đà Lạt, nhiệm kỳ 2025-2030. Trước khi được phê chuẩn, đồng chí Trương Trung Thắng từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trao Quyết định về công tác cán bộ cho đồng chí Trương Trung Thắng

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chúc mừng đồng chí Trương Trung Thắng nhận nhiệm vụ mới. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đồng chí Trương Trung Thắng khẩn trương nắm bắt tình hình thực tế, rà soát các nhiệm vụ đang triển khai trên địa bàn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị đồng chí Trương Trung Thắng phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với tập thể Đảng ủy, UBND phường để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao

Trên tinh thần phát huy trách nhiệm cao nhất, đồng chí chủ động phối hợp với tập thể Đảng ủy, UBND phường để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Tập thể Đảng ủy, UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chia sẻ trách nhiệm cùng đồng hành trong thực hiện các chỉ tiêu địa phương đề ra. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười lưu ý, trên cương vị mới, đồng chí Trương Trung Thắng dành thời gian, khẩn trương rà soát từng phần việc, xác định rõ những nhiệm vụ cấp bách để tổ chức thực hiện.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười và các đơn vị tham dự buổi lễ

Bản thân cán bộ mới luôn giữ tinh thần cầu thị, khiêm tốn, tích cực học hỏi kinh nghiệm. Trong thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tận tâm, tận lực giải quyết công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị phường Xuân Trường- Đà Lạt rà soát các chỉ tiêu chưa đạt, chủ động bàn giải pháp. Trên cơ sở này, địa phương ưu tiên giải quyết theo thứ tự công việc.

Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Văn Chung công bố quyết định công tác cán bộ đối với đồng chí Trương Trung Thắng

Việc nào có thể thực hiện, địa phương tập trung làm trước. Đối với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp hơn cần chủ động phương án. Khối lượng công việc nhiều, áp lực lớn, cả hệ thống chính trị của phường cần vào cuộc đồng bộ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, UBND tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ địa phương. Khó ở đâu, địa phương báo cáo ngay lãnh đạo tỉnh tại đó. Tất cả cùng quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tân Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt Trương Trung Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trương Trung Thắng bày tỏ nhận thức sâu sắc về yêu cầu, trách nhiệm của bản thân trên cương vị mới. Ông xác định đây vừa là cơ hội để tiếp tục rèn luyện, trưởng thành, vừa là trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân địa phương.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười và lãnh đạo sở, ngành, địa phương chụp hình lưu niệm với đồng chí Trương Trung Thắng

Đồng chí Trương Trung Thắng sẽ nghiêm túc nghiên cứu, nắm chắc tình hình cơ sở, sâu sát địa bàn, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng chính đáng của người dân. Với vai trò Chủ tịch UBND phường, đồng chí Thắng chú trọng xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.