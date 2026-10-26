Ông Trương Minh Huy Vũ: Tự chúng ta còn không tin chúng ta thì ai tin bây giờ

Sáng 26/10, hội thảo Ngày Đổi mới sáng tạo Mở 2026: Kiến tạo Thành phố công nghiệp thế hệ mới (Open Innovation Day 2026) diễn ra, mở đầu cho chuỗi sự kiện Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026.

TPHCM sẵn sàng khung pháp lý cho công nghiệp thế hệ mới

Phát biểu tại hội thảo, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết việc thành phố lựa chọn mở đầu diễn đàn bằng một ngày dành cho đổi mới sáng tạo không phải là ngẫu nhiên, mà nhằm truyền tải thông điệp: "Mọi cuộc đối thoại về tăng trưởng và hợp tác trong kỷ nguyên mới phải bắt đầu từ năng lực công nghệ, từ những bài toán thực tiễn và từ những con người dám thử nghiệm để giải quyết chúng".

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, thành phố cần đưa đổi mới sáng tạo vào các ngành kinh tế chủ lực, đặc biệt sau dấu mốc mở rộng địa giới hành chính từ 1/7/2025.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại hội thảo sáng 26/10. Ảnh: Phước Sáng

Để chuẩn bị cho công nghiệp thế hệ mới, ông Vũ cho biết thành phố sẵn sàng triển khai các văn bản pháp quy từ cấp Trung ương như Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Phát triển đô thị của thành phố.

Thành phố chọn công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển. Về hạ tầng, do đất đai tại khu vực hiện hữu có chi phí đền bù quá cao, thành phố chủ trương chuyển đổi toàn bộ các khu công nghiệp trong nội thành hiện hữu sang các phân khu chức năng khác. Những mảng đất công nghiệp lớn được chuyển dịch về khu vực Bắc Tân Uyên (Bình Dương cũ) và Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Nơi đây được định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, 11 khu công nghệ số, đồng thời chuẩn bị sẵn hạ tầng năng lượng như điện mặt trời (solar farm) và trung tâm năng lượng điện gió ngoài khơi. Phương thức thực hiện kết hợp đầu tư công, hợp tác công tư (PPP) và đầu tư tư nhân nhằm đón làn sóng đầu tư công nghiệp thế hệ mới.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng nhấn mạnh việc quyết tâm xây dựng hệ sinh thái để giải quyết khoảng cách “thung lũng chết” của nghiên cứu viện trường và thương mại hóa.

Ông Trương Minh Huy Vũ trao văn bản ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy thành phố công nghiệp thế hệ mới. Ảnh: Phước Sáng

Theo đó, dựa trên Nghị quyết 57 của Trung ương và Luật Phát triển đô thị, HĐND TP đã ban hành 6 nghị quyết, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm 500 tỷ đồng và dự kiến tiếp tục nâng vốn.

Nhìn nhận thẳng thắn về mức độ rủi ro khi dùng ngân sách nhà nước đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định quan điểm của thành phố là nếu thúc đẩy đổi mới sáng tạo mà chính quyền không dám tin vào các nhà khởi nghiệp, không dám tiên phong bỏ vốn thì không thể kỳ vọng thu hút được dòng vốn từ bên ngoài hay các nhà đầu tư quốc tế.

"Nếu đang đẩy thúc đổi mới sáng tạo công nghiệp mà chúng ta không dám tin vào các bạn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, không dám bỏ tiền ra thì chắc chắn không có nước ngoài, không có vốn nào vào đâu. Tự chúng ta còn không tin chúng ta thì ai tin chúng ta bây giờ?", ông Vũ nêu vấn đề.

Khung thể chế sandbox và các gói ưu đãi vượt trội

Làm rõ thêm định hướng từ Trung ương, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ KH-CN), khẳng định thể chế đang mở đường cho công nghệ thông qua các đạo luật về công nghệ số, AI và khung thử nghiệm (sandbox) cho phép thử nghiệm những lĩnh vực pháp luật chưa quy định hoặc khác luật hiện hành.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ KH-CN). Ảnh: Phước Sáng

Đến năm 2030, quốc gia đặt mục tiêu làm chủ công nghệ chiến lược, đưa AI đóng góp 6% GDP, phát triển hạ tầng tính toán 500 MW và hình thành ba trung tâm AI xuất sắc đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM. Đi kèm đó là gói ưu đãi đầu tư ở mức rất cao về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ 4-6 năm, miễn tiền thuê đất tới 70 năm và miễn thuế thu nhập cá nhân 5 năm nhằm thu hút nhân tài toàn cầu.

Đại diện Bộ KH-CN đề nghị TPHCM chủ động triển khai thử nghiệm AI, UAV, hệ thống tự hành, sản xuất thông minh và xây dựng trung tâm AI xuất sắc, đồng thời cam kết đồng hành cùng thành phố vận dụng chính sách, biến các thỏa thuận thành sản phẩm cụ thể, có thời hạn rõ ràng.

Về phía doanh nghiệp, ông David Lewis, Tổng giám đốc Công ty Energy Capital Vietnam, tin tưởng TPHCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, sở hữu nguồn nhân lực tài năng vượt trội và là trung tâm hội tụ mọi hoạt động đổi mới sáng tạo, vì thế, cơ hội đầu tư tại TPHCM là rất lớn.

"Vấn đề cốt lõi hiện nay là thành phố phải luôn đáp ứng đủ hạ tầng điện, năng lượng, có như vậy mới tiếp tục hiện thực hóa mọi nguồn vốn đầu tư vào công nghệ cao và AI mà Việt Nam cũng như TPHCM đang hướng tới", ông David Lewis chia sẻ.

Thu Hà